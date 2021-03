Đối tượng sống bụi đời, nửa đêm đột nhập vào tiệm tạp hoá để trộm nhưng bị phát hiện nên ra tay sát hại chủ tiệm.

Ngày 23/3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM bàn giao nghi can Đinh Thanh Bình (là đối tượng sống lang thang) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Nghi can Đinh Thanh Bình

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15/3, ông T. về nhà cũng là tiệm tạp hoá của gia đình ở đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú thì tá hoả phát hiện vợ nằm bất tỉnh trong phòng ngủ, xung quanh vương vãi vết máu.

Ông T. truy hô, hàng xóm chạy đến ứng cứu thì phát hiện vợ ông T. đã tử vong.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, công an làm rõ, nạn nhân Dương Thị H. (SN 1967, là chủ tiệm tạp hoá) bị sát hại bằng dao và bị cướp đi một số tài sản. Hiện trường là căn phòng ngủ của gia đình, có dấu hiệu lục lọi, xáo trộn, khả năng nghi can giết người và nạn nhân có giằng co.

Công an trích xuất hình ảnh camera và lấy lời khai của những người xung quanh để điều tra. Đối tượng tên Bình, là người sống lang thang, được người dân xung quanh hay thuê mướn các công việc lao động bị đưa vào diện tình nghi. Khi phát hiện bà chủ tiệm tạp hoá bị sát hại thì Bình đi đâu không rõ.

Camera an ninh ghi nhận hình ảnh của Bình sau khi gây án

Giết chủ tiệm tạp hoá, Bình cướp được tài sản không đáng kể

Qua truy xét, tối 15/3, trinh sát phòng Cảnh sát hình sự đã phục kích, bắt giữ được Bình ở ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Bình thừa nhận hành vi giết người và cướp tài sản.

Bình khai, rạng sáng 15/3 đã lẻn vào tiệm tạp hoá cũng là nhà của bà H. để trộm tài sản. Khi Bình đang lục lọi thì bà H. phát hiện, truy hô. Lo sợ bị phát giác, Bình bịt miệng khống chế bà H.

Thấy con dao gần đó, Bình chụp dùng làm hung khí đâm bà H. gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Bình lấy đi một số tiền nhưng không đáng kể. Bình lang thang đến huyện Hóc Môn thì chừng 12 giờ sau đã bị tóm gọn.

Phước An