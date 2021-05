Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang điều tra vụ nam thanh niên bị đâm chết do mâu thuẫn khi ăn nhậu tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h tối 30/4, Nguyễn Tuấn Thanh (Thanh râu, 23 tuổi) cùng nhóm bạn nhậu tại một quán ở xã Bình Hòa. Trong lúc nhậu, nhóm của Thanh xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Khánh (ngụ An Giang) dẫn đến đánh nhau.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Bích Trâm – Tiến Tầm

Sau khi được mọi người can ngăn, Thanh gọi cho nhóm bạn trong đó có Trần Hải Nam (18 tuổi) mang hung khí đến hỗ trợ, đánh nhau với nhóm của Khánh.

Cả nhóm xông vào đánh, đâm Khánh. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn. Còn Khánh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án.

Nghi phạm Thanh (áo đen) và Nam (áo sọc) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bích Trâm – Tiến Tầm

Ban đầu Thanh thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm bắn chết 2 người lộ diện, hình ảnh cảnh sát 6 tiếng bao vây Sau hơn 6 tiếng bủa vây ngôi nhà nghi phạm P. nổ súng bắn chết 2 người đàn ông, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã thuyết phục được nghi phạm lộ diện đầu hàng.

T.Chí