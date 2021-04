Nghệ An:

Sau hơn 6 tiếng bủa vây ngôi nhà nghi phạm P. nổ súng bắn chết 2 người đàn ông, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã thuyết phục được nghi phạm lộ diện đầu hàng.

Hơn 14h chiều nay 30/4, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An thở phào khi thuyết phục được nghi can Cao T.P. (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) đầu hàng sau nhiều giờ cố thủ trong ngôi biệt thự.

Trước đó, từ khoảng 8h sáng, một số người dân xung quanh nghe được tiếng nổ bên ngoài cửa nhà Cao T.P. Một lúc sau thì phát hiện 2 người đàn ông xăm trổ chạy ra ngoài đường lớn hô hoán: “Chết người, giết người…”.

Nghi phạm P. đánh dấu nhân đỏ - Ảnh: Quốc Huy

Trước cổng nhà P. có 2 người đàn ông sau này được xác định tử vong là Ngọc Anh và Hưng “dựa”, cùng trú tại TP Vinh (Nghệ An).

Ngay sau đó, cảnh sát huy động nhiều phương tiện, con người và cả chó nghiệp vụ đến bao vây quanh nhà nghi can P. Đồng thời, di chuyển thi thể nạn nhân đi nơi khác khám nghiệm tử thi.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo đánh án, thuyết phục qua người nhà nạn nhân làm cầu nối trao đổi liên lạc từ vòng ngoài vào vòng trong.

Đến hơn 13h cùng ngày, nghi phạm Cao T.P. chấp nhận đầu hàng và để lực lượng cảnh sát làm việc.

Nguyên nhân bước đầu nhiều người cho rằng, do mâu thuẫn tiền bạc nên xảy ra sự việc.

Hình ảnh hơn 6 tiếng đấu tranh, bao vây quanh hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Nghệ An sáng nay.

Chiếc xe Jeep mà 3 người điều khiển vào trước nhà anh P. sáng nay được lực lượng công an di chuyển ra khỏi hiện trường trưa nay

Xe bọc thép được điều động đến hiện trường xử lý khi nghi phạm cố thủ

Thi thể 2 người đàn ông bị bắn chết ngay trước cổng nhà ông Cao T.P.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường

Người dân hiếu kỳ kéo đến xóm 7, xã Nghi Kim (TP Vinh) chứng kiến vụ việc

Rất đông cán bộ, chiến sỹ các lực lượng ở hiện trường tìm phương án vây bắt nghi phạm

Ngôi biệt thự bị bao vây bởi hàng trăm cảnh sát

Hội ý với cháu gái của Cao T.P. trước khi vào bên trong toà nhà

Ngôi nhà có kiến trúc đẹp

Cảnh sát bồng súng bên ngoài hiện trường

Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng nhiều cán bộ chiến sỹ lên phương án tác chiến bắt nghi phạm

Chiếc xe CSCĐ Công an Nghệ An chờ sẵn bên ngoài

Nghi phạm đội mũ lưỡi trai (dấu nhân đỏ) đi bộ từ trong nhà ra ngoài

Đại tá Phạm Thế Tùng - GĐ Công an tỉnh Nghệ An (áo trắng trái) trực tiếp ở hiện trường khi nghi phạm P. đi ra ngoài

Người thân khóc oà khi nghi phạm P. bị dẫn giải lên xe

Kết thúc vụ việc sau hơn 6 tiếng đồng hồ bao vây hiện trường vụ án mạng

Chó nghiệp vụ được đưa về sau khi nghi phạm đầu hàng

Cảnh sát mang áo chống đạn

Tất cả trở lại bình thường sau khi bắt được nghi phạm

Quốc Huy