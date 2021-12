Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (4/12) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Nhựt (26 tuổi, ngụ tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra của công an, khoảng 18h ngày 2/12, sau khi đi giao gà tại ngã ba Vũng Tàu (Đồng Nai) về đến ngã tư Chiêu Liêu (thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Nhựt điện thoại cho bà D.T.Y (56 tuổi, quê TP Hà Nội) để mua dâm.

Sau khi mua dâm, Nhựt và bà Y xảy ra mâu thuẫn về việc trả tiền mua dâm. Trong lúc xô xát, Nhựt dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Thấy nạn nhân nằm bất động, Nhựt lấy 2 chiếc điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Nhựt khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà riêng ở phường Tân Bình, TP Dĩ An.

