Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên 32 tuổi ở Bình Phước đã ra tay sát hại cả hai mẹ con ngay tại nhà riêng của nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước chiều nay đang tạm giữ hình sự đối với Trần Công Minh (32 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Công Minh tại cơ quan công an

Minh là nghi can sát hại hai mẹ con bà Trần Kim Phượng (65 tuổi) và con gái là Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản) vào chiều tối 9/2 tại nhà riêng của nạn nhân.

Sau khi gây án, nghi can này đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết người là do mâu thuẫn tình cảm.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Trước đó, vào tối 9/2, nhiều người dân sống tại ấp Tổng Cui Lớn (xã Phước An, huyện Hớn Quản) nghe tiếng la hét lớn từ nhà bà Phượng. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện hai mẹ con nạn nhân nằm bất động bên cạnh vũng máu, cơ thể có nhiều vết thương.

Chị Hưng được xác định đã tử vong tại hiện trường, còn bà Phượng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện các nạn nhân bị sát hại bằng vật sắc nhọn, tử vong với nhiều vết thương.

Sau gần một ngày gây án, nghi can đã ra công an đầu thú.

Xuân An