Nhóm đối tượng ra tay trộm cắp nhiều xe máy đắt tiền, sau đó thay đổi hình dáng và biển số đem đi tiêu thụ.

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Hỷ (SN 1984, ngụ phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Duy Anh (SN 1984, ngụ phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản và Phạm Vương Anh (SN 1982, ngụ phường Định Công, quận Hoàng Mai) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm đối tượng trộm cắp xe máy bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2021, Nguyễn Trường Hỷ và Lê Duy Anh đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội. Đối tượng thường nhắm đến là xe tay ga có giá trị cao, không khóa cổ, khóa càng, không có người trông giữ.

Sau khi trộm được, các đối tượng mang xe thay biển kiểm soát, dán lại nilon màu khác và mang đi tiêu thụ. Gần đây nhất, khoảng 14h ngày 31/3, Hỷ và Duy Anh điều khiển xe máy Honda Dream, lắp biển kiểm soát giả qua số 209 Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai thì phát hiện xe máy Honda SH màu đỏ của anh T.C dựng trước cửa hàng vật tư, quên rút chìa khóa nên lấy trộm.

Sau khi trộm được chiếc xe, các đối tượng tháo biển kiểm soát, lắp biển giả và đi dán lại nilon đổi màu xe. Các đối tượng bán chiếc xe cho Phạm Vương Anh được 12 triệu đồng.

Ngày 14/4, Vương Anh bán lại chiếc xe cho một người đàn ông và nói dối xe có giấy tờ. Người này đồng ý mua với giá 24 triệu đồng, nhưng đưa trước cho Vương Anh 19,5 triệu đồng, hẹn khi nào đưa giấy tờ sẽ đưa nốt tiền.

Khi biết chiếc xe là tang vật trộm cắp, người đàn ông này tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Quyết Nguyễn