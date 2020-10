Nữ giáo viên ngoại quốc tới cơ quan công an trình báo bị gã xe ôm đưa đến nơi vắng vẻ, tấn công tinhd dục rồi đánh, cướp điện thoại.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 vào cuộc xác minh nội dung trình báo trên và bước đầu xác định nạn nhân trình báo có cơ sở. Công an đang tổ chức truy bắt đối tượng.

Chị J.P trình báo bị người xe ôm tấn công tình dục rồi đánh, cướp điện thoại

Theo trình báo của chị J.P (SN 1991, quốc tịch Anh, là giáo viên dạy tiếng Anh), khoảng 3h rạng sáng 11/10 chị đặt xe Grab bike đi từ đường Nguyễn Huệ, quận 1 về một chung cư ở đường Mai Chí Thọ, quận 2. Vài phút sau, có một người đi xe gắn máy đến đón chị J.P.

Người này khoảng 25 - 30 tuổi, không mặc đồng phục của hãng mà mặc áo sơ mi sọc ca rô, có đội nón bảo hiểm Grab.

Khi chị J.P trao đổi bằng tiếng Anh, người thanh niên gật đầu có vẻ hiểu và yêu cầu chị lên xe để chở đi. Người thanh niên chở chị J.P đi vào đường vắng, nhiều cây cỏ cao, chị không mảy may nghi ngờ vì cho rằng tài xế đi đường tắt.

Tài xế dừng xe và bất ngờ giở trò đụng chạm tay chân. Chị J.P van xin, nam thanh niên đã hành hung rồi cướp lấy điện thoại.

Nạn nhân vùng vẫy, bỏ chạy. Nam thanh niên đuổi theo một đoạn nhưng sau đó quay lại lấy xe rổi tẩu thoát.

Chị J.P tự về nơi lưu trú, sau khi trấn an tinh thần mới tìm đến trình báo cơ quan công an. Khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 1 đã làm rõ, đối tượng tấn công tình dục, cướp tài sản của chị J.P không phải tài xế xe ôm công nghệ. Cụ thể, chị J.P đặt Grab bike qua ứng dụng Grab. Tài xế của hãng nhận khách đến đón nhưng không thấy chị J.P đâu nên rời đi.

Công an đã đưa chị J.P đến hiện trường để thu thập thông tin, chứng cứ. Vì vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên Công an quận 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra.

Phước An