Mang tiếng lừa đảo, gia đình ly tán, bạn bè xa lánh, khách hàng chửi rủa. Hơn một thập kỷ sau nữ luật gia Trần Ngọc Thị Ngọc Nga mới được minh oan, xin lỗi công khai.

Ngày 31/7, VKSND tối cao đã tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với Luật gia Trần Thị Ngọc Nga (66 tuổi, nguyên Giám đốc công ty Vinh Luật). Bà Nga từng bị khởi tố, truy tố oan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại buổi xin lỗi, ông Nguyễn Văn Tất (Phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật xã hội), khẳng định, trong quá trình điều tra có thiếu sót trong thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ.

Vì vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vì hết thời hạn theo luật định nhưng không chứng minh được bà Nga phạm tội.

Luật gia Trần Thị Ngọc Nga được VKSND tối cao tổ chức xin lỗi công khai

Sau khi nhận được đơn yêu cầu bồi thường của bà Nga, các đơn vị chức năng thuộc VKSND tối cao đã kiểm tra, xem xét lại hồ sơ vụ án.

Ông Tất cho hay, quá trình làm việc, đối thoại với bà Nga và đánh giá việc bị khởi tố, tạm giam sau đó không chứng minh được bà Nga phạm tội, dẫn đến bà Nga đã bị tổn thất về tinh thần và vật chất, nhiều cơ hội trong cuộc sống bị mất, đời sống gặp nhiều khó khăn.

“Đại diện lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật xã hội VKSND Tối cao chân thành xin lỗi bà Trần Thị Ngọc Nga cùng gia đình, người thân.

Mặc dù, lời xin lỗi của chúng tôi không bù đắp được cho bà Nga những tổn thất mà bà đã gánh chịu, nhưng buổi xin lỗi hôm nay thể hiện bản chất của Nhà nước pháp quyền, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các cơ quan tố tụng.

Bà Trần Thị Ngọc Nga nghẹn giọng khi nhớ về những ngày tháng oan khuất

Chúng tôi mong muốn bà Nga và gia đình chấp nhận lời xin lỗi này”, ông Nguyễn Văn Tất thay mặt VKSND Tối cao nói trước bà Nga.

Không kìm được nước mắt, bà Nga kể lại những ngày oan khất, gia đình ly tán, bạn bè quay lưng. Đã có lúc bà cảm thấy nhục nhã, định tìm tới cái chết để kết thúc tất cả, may mắn được gia đình phát hiện, cứu sống.

Bà Nga cho biết thêm, sau khi vướng vòng lao lý, nhiều hợp đồng bị mất, thậm chí bà còn bị khách hàng chửi rủa. Có những hợp đồng đã thực hiện xong cũng bị khách hàng viện cớ chây ì không trả. Điều này gây tổn hại rất lớn về mặt vật chất đối với bà.

Vướng lao lý vì tố cáo của khách hàng

Theo cáo buộc của Viện KSND Tối cao, trong các năm 2008 và 2009, bà Nga ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý trong việc đòi tài sản cho hai ông Ishida và Eguchi (quốc tịch Nhật Bản) đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam.

Sau đó, bà thường xuyên vòi vĩnh tiền nói là để lo thủ tục khởi kiện và có 1 số thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt gần 4,4 tỷ đồng. Bức xúc, hai ông này đã làm đơn tố cáo cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Ngày 15/1/2009, bà Nga bị bắt khi đang nhận số tiền 2 triệu Yên Nhật (gần 400 triệu đồng).

Sau 13 tháng bị tạm giam ngày 29/1/2010, Viện KSND tối cao hủy bỏ lệnh tạm giam đối với bà Nga.

Bà Trần Thị Ngọc Nga tại thời điểm được xin lỗi, minh oan

Viện KSND Tối cao cũng đã uỷ quyền cho Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này. Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu, ngày 11/5/2011, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Đến tháng 8/2011, Bộ Công an ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Nga do bà đã đã xuất trình được tài liệu, chứng cứ mới, làm phát sinh thay đổi bản chất vụ án. Đồng thời do ông Ishida và Eguchi không có mặt tại Việt Nam, nên không đủ điều kiện để tiếp tục củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội.

Thanh Phương