Cơ quan công an xác định, đối tượng quốc tịch Ấn Độ đã tham gia với vai trò tổ chức đường dây đánh bạc khủng nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM triệt phá.

Liên quan đến đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang làm rõ về một đối tượng ngoại quốc có vai trò cầm đầu. Người này tên là Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ).

Theo công an, Mohit đã xuất cảnh trước khi đường dây bị triệt phá. Mohit có vợ con là người Việt và đã lưu trú tại Việt Nam nhiều năm ay.

Bước đầu xác định, Mohit tổ chức ra trang mạng đánh bạc Swiftonline.live. Còn Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và các đối tượng khác tổ chức ra trang mạng Nagaclubs.com. Tuy nhiên, Mohit có vai trò điều hành chung và đào tạo các đối tượng trong đường dây này.

4 đối tượng có vai trò cầm đầu.

Đối tượng Huỳnh Long Nhu khai báo, trong một lần đi uống cà phê đã tình cờ quen biết Mohit. Khi nghe Mohit giới thiệu về trang mạng Swiftonline.live thì Nhu thấy được tiềm năng kiếm tiền nên tham gia.

Ban đầu, Nhu là một đại lý, kêu gọi người khác tham gia vào trang Swiftonline.live của Mohit. Sau đó ông trùm Ấn Độ đã giao việc điều hành trang Swiftonline.live tại Việt Nam cho Nhu, ngoài ra còn hướng dẫn Nhu cùng một số người khác như: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò VấP), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận)… để vận hành trang Nagaclubs.com.

Chúng liên tục thay đổi trang mạng để tránh cơ quan chức năng chú ý và tổ chức liên kết các trang này với các trang cá cược quốc tế khác để hưởng hoa hồng.

Khi hệ thống hoạt động ổn thì Mohit giấu mặt, hắn chỉ liên hệ với các đối tượng chủ chốt thông qua ứng dụng mạng xã hội.

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 43 đối tượng.

Công an làm rõ, đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp, với chiêu trò là kêu gọi đầu tư tiền ảo; chúng giới thiệu rằng có giấy phép hoạt động quốc tế hợp pháp.

Một người khi lôi kéo được ba người khác tham gia sẽ được thưởng 50 USD và tích điểm để thăng hạng. Đường dây đánh bạc đa cấp này có 7 thứ hạng.

Mỗi người chơi sẽ lập ví điện tử trên sàn Remitano, để mua tiền ảo USDT hay Ethereum. Sau đó, người chơi tạo tài khoản trên trang mạng do các đối tượng trên lập ra, liên kết với ví ảo, dùng tiền ảo để cá cược.

Thực tế đây là hình thức chiêu dụ nhiều người tham gia, đến một lúc lượng người đông đảo, chúng sẽ tự đánh sập hệ thống, chiếm đoạt tiền ảo của người chơi.

Như đã thông tin, đầu tháng 11 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP.HCM phối hợp triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng quy mô được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Tính đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 43 người về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”

Công an thu giữ lượng tang vật gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, gần 3 tỷ đồng cùng ngoại tệ và các giấy tờ nhà đất, có tổng giá trị gần 21 tỷ đồng. Bước đầu, công an xác định, đường dây cờ bạc này có lượng tiền giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD, ước tính khoảng 87.600 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

