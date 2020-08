Các đối tượng đi xe máy không gắn biển số, chọn các cung đường vắng vẻ rồi dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của người dân.

Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 13 đối tượng là thanh, thiếu niên gây ra 23 vụ cướp tài sản xảy ra tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Giữa tháng 8, Công an thị xã Cửa Lò liên tiếp nhận 3 đơn trình báo về việc bị cướp tài sản. Các đối tượng trẻ tuổi thường sử dụng xe máy không gắn biển số đi thành nhóm từ 3 - 6 người.

13 đối tượng thực hiện 23 vụ cướp tài sản.

Lợi dụng các cung đường vắng vẻ, đêm tối, chúng chặn xe, dùng hung khí để cướp tài sản của người dân. Nếu người nào chống đối hoặc không đưa tài sản, chúng dùng dao, kiếm đe dọa, gây thương tích.

Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ, mỗi vụ các đối tượng chỉ cướp được chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, nhưng gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người đi lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định kẻ cầm đầu băng nhóm này là Trương Như Thành Đạt (SN 2003, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò).

Trương Như Thành Đạt (trái) và Hoàng Quang Thanh cầm đầu hai băng nhóm cướp tài sản.

Đến ngày 20/8, cơ quan công an bắt 5 đối tượng gồm: Trương Như Thành Đạt (SN 2003), Nguyễn Tài Trí (SN 2003), Nguyễn Công Hoàng (SN 2006), Trần Mạnh Quân (SN 2005) và Nguyễn Vũ Anh Tuấn (SN 2002, đều trú tại phường Nghi Hải).

Tại cơ quan công an, 5 đối tượng trên khai trong thời gian từ đầu tháng 8/2020, đã cùng với 3 đối tượng khác là Trịnh Ngọc Anh Quân (SN 2003, trú tại phường Nghi Hải); Phan Quốc Huy (SN 2003, trú tại phường Nghi Hòa) và Nguyễn Bá Công (SN 2002, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) thực hiện 10 vụ cướp và cướp giật tài sản trên các địa bàn thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và TP Vinh.

Mở rộng chuyên án, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An, công an các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và TP Vinh cũng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm cướp khác với 7 đối tượng do Hoàng Quang Thanh (SN 2004, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) cầm đầu với thủ đoạn tương tự cũng bị bắt.

Thủ đoạn của các nhóm là lợi dụng các cung đường vắng vẻ, đêm tối (từ 2-4h sáng) chặn đường, sử dụng hung khí để cướp tài sản của người dân, chủ yếu là những tiểu thương buôn bán hải sản, rau, quả đi nhập hàng sớm.

Toàn bộ tài sản cướp được, các đối tượng chia nhau để tiêu xài cá nhân và để chơi game. Đến nay, ban chuyên án đã xác định được 12 nạn nhân và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Quốc Huy - Phạm Tâm