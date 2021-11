Khi chủ tọa phiên tòa cho hai vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đối chất, giữa hai bên nảy sinh nhiều yếu tố không khớp nhau về quá trình chuyển xác, chôn xác và đốt xác nạn nhân để phi tang.

Sáng nay (18/11), TAND tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra tại TP Hải Dương.

Liên quan đến vụ giết chủ nợ đốt xác phi tang ngày 28/11/2020, bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản và xâm phạm thi thể, hài cốt. Vợ Năng là Vũ Thị Mừng (SN 1983) bị truy tố tội che dấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt người khác.

Tại phiên tòa, ở phần xét hỏi, bị cáo Cao Tài Năng thừa nhận hành vi giết chủ nợ là anh Dương Công C. (SN 1974, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) do "quá uất ức" khi bị thúc giục trả nợ. Năng cho biết, giữa Năng và nạn nhân là mối quan hệ "vay tiền".

Đốt xác để giúp nạn nhân siêu thoát?

Khi được hỏi về số tiền nợ mà cáo trạng truy tố có đúng hay không?, Cao Tài Năng phủ nhận số tiền nêu trong cáo trạng (vay hơn 7,2 tỷ đồng, đã trả hơn 4,2 tỷ, còn nợ gần 3 tỷ) mà chỉ thừa nhận số tiền nợ gốc là 1,6 tỷ đồng. Các giấy tờ vay nợ đều được viết tay và hình thức chuyển khoản và đưa tiền mặt.

Tại tòa, Cao Tài Năng cho biết trước đó chưa có ý định giết chủ nợ là anh Dương Công C.. Ý định giết người nảy sinh bột phát vào sáng 28/11/2020. Theo Năng, trong lúc dùng gậy gỗ đánh chết anh C., miệng Năng vừa kêu lên "mày định giết nhà tao à".

Nói về hung khí gây án, Cao Tài Năng cho biết đó là chiếc gậy bằng gỗ dùng để chống trộm, màu thâm đen có chiều dài khoảng 50-60cm đã có sẵn ở căn nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn.

Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên tòa sáng nay

Tại tòa, Năng khai sau khi giết chết nạn nhân đã dùng chăn quấn thi thể rồi kéo xuống nhà tắm. Sau đó bị cáo đưa xe CX5 của nạn nhân lên Hà Nội, đưa xác nạn nhân đi chôn ở ven bờ sông Kim Sơn và đốt xác, phi tang.

Cao Tài Năng thừa nhận, sau khi chôn thi thể nạn nhân, bị cáo có nhiều lần ra bờ sông để xem tình hình. Sau khi xem các video trên mạng xã hội về việc muốn con người siêu thoát thì phải đốt xác, ngày 8/2/2021, Năng chở theo vợ đi mua xăng, lấy thanh gác giường rồi tìm đến bờ sông đào xác nạn nhân lên để đốt rồi phi tang ở nhiều vị trí.

Về việc gây án, Cao Tài Năng khẳng định việc giết anh Dương Công C. được thực hiện một mình, không bàn bạc với ai. Năng thừa nhận, khi gây án xong mới báo cho vợ là Vũ Thị Mừng biết và đưa Mừng đến hiện trường tại căn nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn. Tại hiện trường, Năng cho rằng Mừng đã hỗ trợ lau vết máu và cùng khiêng thi thể nạn nhân lên xe ô tô để đưa ra bờ sông.

Năng nói trước tòa: "Bị cáo đã giết người. Bị cáo thực sự ân hận về hành vi của mình và nhận thấy không có gì là oan cả. Còn vợ bị cáo vì thương chồng, bao che cho chồng mà phạm tội".

Nêu lý do vì sao lúc đầu không khai vợ bao che, Cao tài Năng cho biết: "Khi đó tôi tự nhận tội vì vợ sắp đẻ. Sau đó vào trại được các cán bộ động viên, bản thân bị cáo tự cảm thấy bị cáo có con không gặp con cũng nhớ, nên biết bố mẹ anh C. cũng nhớ con. Từ đó, chủ động khai ra vợ và viết thư cho bố mẹ anh C. để xin lỗi".

Vợ chồng Cao Tài Năng đối chất nảy lửa

Sau phần xét hỏi đối với bị cáo Cao Tài Năng, HĐXX cho Vũ Thị Mừng vào thực hiện màn đối chất. Tại đây, Vũ Thị Mừng thừa nhận vào tối hôm chồng gây án đã được chồng thông báo về sự việc.

"Lúc đó rôi rất hoang mang, sợ hãi và không tin vào tai mình và khuyên chồng đầu thú. Sau đó tôi hỏi chồng giết người ở đâu rồi đi cùng với Năng đến 126 Nguyễn Thượng Mẫn. Sau khi đến nơi, anh Năng dẫn tôi vào nhà vệ sinh có một cái bọc, tôi không mở bọc ra làm gì. Chân tay tôi bủn rủn hoảng loạn, anh Năng sau đó hì hục kéo bọc ra xe. Tôi đã đi cùng đến bờ sông Kim Sơn", Mừng khai.

Kể về đêm đào thi thể lên để đốt xác, phi tang, Vũ Thị Mừng cho biết thời điểm đó vào khoảng ngày 27 hoặc 28 Tết Âm lịch năm 2021, lúc đó Mừng mang bầu 5 tuần.

Sau khi ăn tối ở nhà người quen, Mừng được Năng rủ đi dạo ở đường Trần Phú. Đêm muộn, Năng nói với Mừng rằng "anh uống rượu người như đi mượn và muốn đốt xác anh C.". Mừng khai, khi nghe Năng nói như vậy đã đi theo và ngồi cùng xe đến hiện trường nơi chôn xác.

Bị cáo Vũ Thị Mừng tại tòa

"Khi đến hiện trường, tôi ngồi trên xe ô tô khoảng 30 phút không thấy chồng lên nên bước xuống xe. Thấy chồng đang đào đất tôi bảo dừng lại đi", Mừng khai nhận.

Tòa chuyển sang phần đối chất giữa Vũ Thị Mừng và Cao Tài Năng. HĐXX đặt các câu hỏi cho hai vợ chồng cùng trả lời.

Khi HĐXX hỏi Cao Tài Năng có nói cho vợ biết bọc chăn trong nhà tắm lúc mới gây án là xác anh C. hay không thì C. trả lời có. Còn Mừng trả lời không hay biết bọc chăn là xác người.

Tòa hỏi Mừng có phối hợp khiêng xác nạn nhân lên xe hay không? Năng cho rằng vợ mình có phối hợp còn Vũ Thị Mừng trả lời không có tác động.

Quá trình đi chôn xác nạn nhân ven bờ sông, Cao Tài Năng cho rằng vợ có tác động là ủn cát xuống hố, còn Mừng trả lời không làm gì cả.

Đêm đốt xác nạn nhân, Năng cho rằng khi đi đốt xác không thông báo cho vợ biết kế hoạch mà chỉ khi gần đến nơi mới cho biết. Còn Vũ Thị Mừng cho rằng, chồng mình chỉ nói lôi bọc lên để đốt.

Cao Tài Năng khai rằng khi đốt để quên bật lửa ở nhà nên đã nhờ Vũ Thị Mừng về nhà lấy. Mừng phủ nhận lời khai trên và cho rằng "không về lấy bật lửa". Quá trình đốt xác, Vũ Thị Mừng cũng phủ nhận trước lời khai của chồng cho rằng vợ hỗ trợ đốt xác.

Tại phiên tòa sáng nay, Vũ Thị Mừng liên tục phản cung và cho rằng quá trình phát hiện sự việc đến lúc chồng đốt xác, Mừng không biết việc đốt là "đốt cái bọc" và không tham gia hỗ trợ.

Đoàn Bổng