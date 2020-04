Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sáng nay cho biết, kẻ nổ súng định cướp tài sản ở ngân hàng Techcombank đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 20/4, một đối tượng đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang giả là khách hàng đến chi nhánh ngân hàng Techcombank ở thị trấn Sóc Sơn để giao dịch.

Khi đến lượt, tên này lấy lí do quên chứng minh thư, bỏ ra ngoài. Khi quay trở lại, hắn rút súng bắn chỉ thiên uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp tài sản.

Lúc này, kiểm soát viên của ngân hàng đã bình tĩnh nhấn nút báo động.

Lực lượng an ninh ngay lập tức trấn áp tên cướp, song hắn vùng chạy ra ngoài rồi leo lên xe máy bỏ trốn.

Qua hình ảnh và băng ghi hình mà ngân hàng cung cấp, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương lân cận khẩn trương tổ chức truy bắt, xác định nhân thân, khoanh vùng nơi nghi phạm lẩn trốn.

Đến đêm 25/4, kẻ gây ra vụ cướp bất thành nói trên là Trần Hữu Trung (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại tổ 33, khu 5, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) đã đến công an Quảng Ninh để đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an Quảng Ninh di lý Trần Hữu Trung để thụ lý và xét xử theo quy định của pháp luật.

Nhị Tiến