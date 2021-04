Hai nữ lãnh đạo của công ty Sao Vàng (trụ sở tại TP Vũng Tàu) trong nhiều năm liền đã dùng thủ đoạn gian đối để huy động tiền và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của khách hàng.

Hôm nay (15/4), TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Cổ phần đầu tư Sao Vàng (gọi tắt là công ty Sao Vàng, địa chỉ số 257 Ba Cu, P.4, TP Vũng Tàu) ra xét xử. Đây là vụ án lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hầu tòa, bị cáo Phạm Thị Thu Hà (SN 1983, quê Hà Tĩnh, trú tại TP Vũng Tàu) bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, chủ mưu - bị can Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, cư trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Bị cáo Phạm Thị Thu Hà tại phiên tòa sáng nay (15/4). Ảnh: Quang Hưng

Từ sáng sớm, hàng trăm người là bị hại, người có liên quan trong vụ án đã có mặt tại tòa, đứng chật kín ở hội trường và lan can phía ngoài khán phòng xử án.

Một số bị hại còn mang theo cả sách luật để chuẩn bị cho phần tranh luận tại tòa.

Tuy nhiên, sau phần thẩm tra thành phần dự tòa, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa với các lý do: vắng mặt nhiều bị hại, người có nghĩa vụ liên quan và đại diện bị hại yêu cầu hoãn... HĐXX công bố, thời gian hoãn sau hơn 1 tháng, sẽ được mở lại.

Theo danh sách được thư ký công bố, phiên tòa lần này tòa triệu tập hơn 144 bị hại cùng hơn 400 người có nghĩa vụ liên quan. Nhưng, chỉ có hơn 100 bị hại có mặt cùng hơn 134 người có quyền, nghĩa vụ liên quan tham gia.

Sau quyết định hoãn phiên tòa, nhiều bị hại đã làm đơn kiến nghị gửi TAND trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, họ cho rằng cơ quan tố tụng đã “bỏ lọt” tội phạm, nhiều vấn đề liên quan trong vụ án chưa được giải quyết thỏa đáng…

Chiếm đoạt gần 224 tỷ đồng của 433 khách hàng

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 6/2017, Huỳnh Thị Ngân Trang - Chủ tịch HĐQT công ty Sao Vàng và Phạm Thị Thu Hà - giữ các chức vụ: Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ quỹ công ty Sao Vàng đã lừa đảo 433 khách hàng để chiếm đoạt số tiền gần 224 tỷ đồng.

Trang và Hà khai nhận, trong khoảng thời gian trên, công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án, mua cổ phiếu đều thua lỗ, không có doanh thu nhưng cả 2 vẫn duy trì trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền của khách hàng trả cho khách hàng, lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Hàng trăm người là bị hại, người có nghĩa vụ liên quan đến tòa từ sáng sớm. Ảnh: Quang Hưng

Nhiều người tham gia phiên tòa rời khán phòng xử án sau quyết định hoãn. Ảnh: Quang Hưng

Tháng 12/2016, công ty Sao Vàng chấm dứt các hoạt động đầu tư các dự án, nhưng vẫn tiếp tục huy động vốn của khách hàng hợp tác đầu tư. Đến tháng 6/2017, mặc dù công ty Sao Vàng hết khả năng chi trả nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng thông qua các nhân viên bộ phận dịch vụ, bộ phận khách hàng để kêu gọi, lôi kéo khách hàng bằng cách đưa ra mức lợi nhuận 22-30% để họ gửi tiền vào công ty rồi chiếm đoạt, một phần chi trả cho khách hàng trước đó.

Để thực hiện hành vi trên, Trang và Hà đã lập khống các chứng từ góp vốn điều lệ của các công ty thành viên bằng tiền mặt; lợi dụng tư cách là Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT, Trang chỉ đạo nhân viên chi tiền để Trang đầu tư dự án “ảo”, không có doanh thu.

Sau đó, Trang nộp vào một khoản tiền nhất định để duy trì quỹ tiền mặt của công ty Sao Vàng, nhằm đảm bảo việc chi trả gốc, lợi nhuận cho khách hàng, chi hoa hồng cho nhân viên và cho phí hoạt động công ty…

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 433 khách hàng với số tiền hơn 223 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền gốc công ty Sao Vàng chưa trả cho các khách hàng này là hơn 407 tỷ đồng; số tiền lợi nhuận đã trả hơn 174 tỷ đồng; số tiền chi hoa hồng cho nhân viên hơn 9 tỷ đồng.

Đối với hành vi của Phạm Thị Thu Hà, quá trình điều tra, công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2016, Hà là cổ đông, giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, có vai trò giúp sức tích cực cho Trang lừa đảo bằng thủ đoạn trên.

Khoảng thời gian từ 2015 - 2016, Hà đã giúp Trang trực tiếp ký kết 70 hợp đồng hợp tác đầu tư và 7 hợp đồng đáo hạn với 67 khách hàng, ký các phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư thỏa thuận lợi nhuận cố định phải trả với khách hàng 27,6%/năm, lợi nhuận kỳ vọng từ 15-36%/năm, với cam kết trả lợi nhuận trước cho khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

Hậu quả, 67 khách hàng tin tưởng và bị “sập bẫy” nộp tiền vào công ty Sao Vàng, với số tiền bị chiếm đoạt gần 24 tỷ đồng.

Các bị hại làm đơn kiến nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng vụ án “bỏ lọt tội phạm”. Có người mang cả sách luật đến tòa để chuẩn bị cho phần tranh luận. Ảnh: Quang Hưng

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do Trang thực hiện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Trang do đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tuy nhiên, ngày 26/3/2020, Trang bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý sau.

Đồng thời, cơ quan công an ra lệnh kê biên, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản là quyền sử dụng đất, cổ phần liên quan đến Trang và công ty Sao Vàng.

Bị can Hà khai nhận hành vi phạm tội, nhưng cho rằng mọi việc do Trang chỉ đạo, không cố ý cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Trang.

Tuy nhiên, với các tài liệu chứng cứ thu thập được cùng với lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an xác định Hà có vai trò đồng phạm với Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng tiến hành làm việc với 13 cổ đông của công ty Sao Vàng và xác định một số cổ đông không tham gia điều hành công ty, không biết Trang và Hà thực hiện hành vi phạm tội nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, một số cổ đông khác phủ nhận trách nhiệm, vai trò liên quan đến hành vi phạm tội của bị can Trang, nên khi nào bắt được Trang, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, xử lý.

Quang Hưng