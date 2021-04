Sau khi bị loại ngũ khỏi ngành công an, Lê Chí Thành trở thành một kẻ ảo tưởng, sử dụng mạng xã hội để kích động dư luận nhắm vào lực lượng công quyền.

Ảo tưởng bản thân và dùng mạng xã hội khiêu khích

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM hiện đang mở rộng điều tra vụ án “chống người thi hành công vụ” do Lê Chí Thành (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận 12, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện. Công an đang làm rõ vai trò của một số người liên quan khác.

Lê Chí Thành sinh trưởng trong gia đình có nhiều người công tác trong ngành công an. Bản thân Thành có gần 20 năm trong ngành và công tác tại các trại giam thuộc Bộ Công an.

Công an TP Thủ Đức đang mở rộng điều tra về vai trò của một số đồng phạm với Lê Chí Thành

Hơn một năm trở lại đây, Lê Chí Thành được nhiều người biết đến khi gửi đơn tố cáo một số lãnh đạo của trại giam Thủ Đức (tức Z30D), nơi người này từng công tác.

Thế nhưng bản thân Thành trong nhiều năm làm nhiệm vụ, đã có những vi phạm nghiêm trọng. Chính vì thế, ngày 31/7/2020, Cục Quản lý trại giam - Bộ Công an có quyết định kỷ luật, bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Lê Chí Thành.

Trong giai đoạn gửi đơn tố cáo, trước khi bị loại ngũ, Lê Chí Thành thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với quân phục CAND để công kích lực lượng công an. Và sau khi bị loại ngũ, Lê Chí Thành càng điên cuồng hơn.

Khi khởi tố, bắt giữ Lê Chí Thành, cơ quan công an đã làm rõ về những hành vi của bị can này. Công an xác định, chỉ trong vài tháng đầu năm 2021 đến nay, Thành cùng một số người khác có khoảng 20 lần có mặt ở nhiều nơi để cố tình tiếp cận, khiêu khích, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường.

Lê Chí Thành cùng đồng bọn cố tính tạo tình huống khiêu khích, nhằm ghi hình lực lượng chức năng để phát tán trên các trang mạng xã hội như: facebook, fanpage, youtube… thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, định hướng, dẫn dắt dư luận tiêu cực.

Lê Chí Thành có những hành vi chống đối đến cùng

Một số đối tượng trên mạng đã kích động, tung hô khiến Lê Chí Thành càng ảo tưởng vào bản thân nên tần suất xuất hiện trên mạng ngày càng nhiều, khiêu khích, bêu xấu lực lượng cơ quan công quyền càng nhiều hơn. Thậm chí, Thành còn nhận tư vấn pháp luật và một người không bình thương như thế, nhiều vi phạm về đạo đức, pháp luật lại tuyên bố tự ứng cử ĐBQH.

Thành còn dùng mạng xã hội kêu gọi quyên góp tiền bạc cho các hoạt động cá nhân của mình.

Những vụ “chống đối” điển hình

Đấu tháng 4 vừa qua, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập để làm việc với Lê Chí Thành liên quan đến tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Bộ Công an. Tuy nhiên, Thành không đến làm việc mà liên tục đăng các clip trên mạng xã hội để phát ngôn bừa bãi.

Trong vụ án Lê Chí Thành do cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đang mở rộng điều tra, thì công an xác định hành vi vi phạm pháp luật trong một số vụ việc cụ thể của bị can này tại địa bàn.

Cụ thể, trưa 20/3, tổ công tác đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM phát hiện Lê Chí Thành điều khiển ô tô BKS 51H - 108.21 lưu thông vào làn đường dành cho xe hai bánh ở Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú.

Khi tổ công tác ra hiệu dừng xe để xử lý vi phạm hành chính, Thành chỉ xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm xe, giấy photocopy công chứng của giấy đăng ký xe nhưng đã hết hạn. Lê Chí Thành không xuất trình được CMND hay căn cước công dân.

Lê Chí Thành chủ động tiếp cận với lực lượng làm nhiệm vụ trên đường phố, khiêu khích để tạo tình huống, quay clip phát tán trên mạng xã hội

Tổ công tác ra quyết định tạm giữ phương tiện để xử lý. Lê Chí Thành không chấp hành, dùng lời lẽ khiêu khích lực lượng làm nhiệm vụ, quay trực tiếp lên mạng xã hội nhằm gây áp lực và kêu gọi mọi người đến.

Lực lượng Công an phường Hiệp Phú có mặt, Lê Chí Thành vẫn chống đối. Tổ công tác của công an phường mời về làm việc, Thành nói không đủ thẩm quyền, yêu cầu phải có Trưởng Công an phường ra mời.

Khi tổ công tác đưa xe đến cẩu xe vi phạm về tạm giữ, Thành hết đứng rồi ngồi trước đầu xe, vừa livestream để khiêu khích. Thậm chí, Thành nhảy lên xe cẩu để cản trở. Vụ việc kéo dài suốt nhiều giờ, gây chú ý của dư luận.

Chiều 23/3, Lê Chí Thành đến đội CSGT Rạch Chiếc xuất trình giấy tờ hợp lệ thì được trả lại xe và CSGT ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 750 ngàn đồng, theo đúng quy định. Trong vụ việc này, Lê Chí Thành lại thêm ảo tưởng vào bản thân, càng xem thường pháp luật hơn.

Ngay tối hôm đó, Lê Chí Thành lại gây ra một vụ việc khác cũng ở TP Thủ Đức. Khi tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức làm nhiệm vụ, có kiểm tra ô tô BKS 51H - 108.21 do H.M.L điều khiển, chở Thành và hai người khác.

Lúc này, Thành chống đối, không chấp hành hiệu lệnh và xúi giục những người đi cùng không chấp hành. Lê Chí Thành chống đối đến cùng, ngồi lì trên xe, có lời lẽ thách thức, tổ chức phát trực tiếp trên mạng xã hội, kêu gọi một số những người khác đến hỗ trợ.

Hay như trước đó, tối 22/3, tại quận Bình Tân. Lê Chí Thành chủ động tiếp cận tổ CSGT làm nhiệm vụ trên đường. Thành lấy danh nghĩa công dân giám sát lực lượng công quyền làm nhiệm vụ để khiêu khích, quay clip phát tán trên mạng xã hội.

Rất nhiều vụ việc ồn ào do Lê Chí Thành cùng một số người khác thực hiện nhắm vào lực lượng công quyền mà công an nhiều địa phương đang điều tra. Những vụ việc này, Thành cùng đồng bọn cố tình khiêu khích, tạo tình huống để ghi hình, phát tán trên mạng xã hội thu hút người xem để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

Công an TP.HCM thông tin vụ bắt giữ Lê Chí Thành Công an xác định Lê Chí Thành nhiều lần có hành vi cản trở lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Phước An