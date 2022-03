Bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (tự Út Gà) và 42 đồng phạm bị TAND tỉnh An Giang tuyên án do đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là vụ án do Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo phá án.

Ngày 25/3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (tự Út Gà) 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 2 năm tù tội “Đánh bạc”.

Tổng hình phạt bị cáo Thuận lĩnh là 7 năm tù. Sới bạc của Thuận “Út Gà” tổ chức do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo triệt xóa vào tháng 8/2020.

Trong vụ án này, còn 42 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm

HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 417 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung hình phạt tiền đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng, tháng 8/2020, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang bất ngờ ập vào sới bạc ở xã Đa Phước (huyện An Phú), bắt quả tang Thuận “Út Gà” cùng hàng chục nhóm “đàn em” đang tổ chức cho 79 người đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu.

Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều tang vật và gần 630 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, trên người các đối tượng liên quan.

Hiện trường vào thời điểm công an bắt sới bạc liên quan đến bị cáo Thuận. Ảnh: Tiến Tầm

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận “Út Gà”, công an thu giữ thêm hơn 320 triệu đồng, 2 ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc.

Bị cáo Thuận khai, từ giữa tháng 6/2020 đến lúc bị bắt, đã cùng các đồng phạm đã tổ chức 2 chiếu bạc cho nhiều người tham gia đánh bạc, nhằm thu tiền xâu.

Nguyễn Ngọc Thuận (tự Út Gà) vào thời điểm bị Công an bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 2/8/2020, Thuận và đồng phạm tổ chức cho khoảng 160 người tham gia 3 trận đá gà, số tiền cược từ 6-100 triệu đồng và 2 ca lắc tài xỉu, mỗi ván cược từ 3-30 triệu đồng.

Ngoài ra, Thuận còn hùn vốn tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà, với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Thiện Chí