Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an An Giang và đơn vị nghiệp vụ triệt phá sới bạc lớn ở huyện Châu Thành, thu giữ hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều tang vật.

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 31 đối tượng, để điều tra làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Các đối tượng bị bắt tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 23h hôm 20/3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an An Giang) và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) kiểm tra nhà ông Huỳnh Kim Anh (ngụ tổ 22, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành).

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Bá Bình (39 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên), cùng nhiều đối tượng đang tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Khi phát hiện lực lượng công an, lợi dụng đêm tối, các đối tượng bỏ chạy, riêng Bình và 30 đối tượng khác bị bắt giữ.

Lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ tang vật. Ảnh: Tiến Tầm

Đối tượng Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, chiếu bạc này hoạt động được khoảng 10 ngày, tổ chức hoạt động từ khoảng 20 - 24h hàng ngày, mỗi ván đánh từ 10 -40 triệu đồng.

