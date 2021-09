Lý Quang Thái (ngụ TP.HCM) giả cán bộ Bộ Công An đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang làm việc, vừa bị tòa án tuyên phạt tù.

Chiều 29/9, Lý Quang Thái (42 tuổi, ở quận 6, TP.HCM) bị TAND TP Long Xuyên (An Giang) tuyên phạm tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Bị cáo Lý Quang Thái tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2020, Thái đến Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, xuất trình giấy giới thiệu do Bộ Công an cấp để liên hệ xác minh nguồn gốc ô tô biển kiểm soát 67A – 070…

Thái được cán bộ trực tiếp nhận và hẹn quay lại sau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT xác định giấy giới thiệu của Thái là giả.

Khi Thái vừa quay lại trụ sở Phòng CSGT thì bị cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên mời về trụ sở làm việc.

Bị cáo Thái tại thời điểm công an mời về trụ sở làm việc. Ảnh: Tiến Tầm

Công an thu giữ trên người Thái nhiều giấy tờ giả như: thẻ đảng viên, chứng minh CAND và nhiều thẻ căn cước công dân cùng các giấy tờ khác mang tên Lý Quang Thái.

Trong quá trình điều tra, Thái khai nhận số giấy tờ giả trên là do lên mạng Facebook đặt người làm.

Các giấy tờ giả mà công an thu giữ trên người Thái

Thái khai thêm, ngoài vụ việc nói trên còn 3 lần khác giả mạo cán bộ Bộ Công an để xác minh, thu thập tài liệu trái quy định của pháp luật.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thái 12 tháng tù giam.

Thiện Chí