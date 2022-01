Để đòi nợ, nhóm giang hồ tạt sơn, thả gián vào phở của quán phở Hòa nổi tiếng ở Sài Gòn.

Ngày 12/1, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phạm Phong Phú (50 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM), Khương Đình Đồng (31 tuổi, quê Thanh Hóa), Lê Văn Công (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thành Đô (44 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và Nguyễn Xuân Tùng (30 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Đình Đức (37 tuổi, quê Hải Phòng) cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trần Anh Tuấn (46 tuổi, con rể chủ quán phở Hòa) bị truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Liên quan đến vụ án, do đối tượng Nguyễn Xuân Nam (tự Nam "bò") hiện bỏ trốn nên Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và tổ chức truy bắt theo quyết định truy nã. Khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can.

Các bị cáo tại tòa

Theo truy tố, con rể chủ quán phở Hòa là Trần Anh Tuấn có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Đồng và Phú. Do cần tiền làm ăn nên Tuấn đã vay của Phú tổng cộng 3,5 tỉ đồng.

Sau đó, Tuấn gặp Phú chốt gốc và lãi lên tới 5 tỷ đồng. Tiếp đó, Tuấn viết giấy mượn nợ để nhóm của Phú mang tới quán phở Hòa gây áp lực với gia đình vợ đứng ra trả nợ thay cho Tuấn.

Ngoài ra, tháng 7/2019, Tuấn còn nhờ Đồng đứng ra bảo lãnh vay của một phụ nữ tên Trinh (không rõ lai lịch) số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 4%/ngày. Tuy nhiên, Tuấn chỉ trả được lãi 10 ngày rồi lẩn trốn khiến Đồng phải trả nợ thay.

Ngày 19/7/2019, Đồng tới quán phở Hòa gặp anh rể Tuấn là ông Phạm Thành Tân, yêu cầu gia đình trả nợ cho Tuấn nhưng bị từ chối.

Đồng đem chuyện Tuấn thiếu nợ mình kể với Phú thì lúc này mới hay Tuấn cũng đang nợ của Phú 5 tỷ đồng. Đồng nói sẽ cho đàn em tạt sơn pha mắm tôm vào quán phở Hòa gây áp lực buộc Tuấn phải ra gặp mặt trả nợ hoặc buộc gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay cho Tuấn. Phú đồng ý với kế hoạch này.

Đồng đã nhờ đối tượng Nam “bò” thuê Tùng và Đô tạt mắm tôm và hứa sẽ trả công mỗi người 10 triệu đồng. Sau đó, Đồng lệnh cho Lê Văn Công (SN 1992, ngụ quận Tân Bình) mua sơn, mắm tôm mang về pha trộn để thực hiện kế hoạch.

Chưa dừng lại, tối 29/7/2019, Đồng tiếp tục nhờ Nam “bò” gọi thêm 20 đàn em, trong đó có Tùng và Đô đến quán phở Hòa để gây áp lực. Tại đây, Đồng gặp nhóm của Nguyễn Đình Đức (đàn em của Phú) cũng đang ở đây để gây áp lực đòi nợ.

Hai nhóm này ngồi dàn trải tất cả các bàn trong quán Phở Hòa, mỗi khi có khách vào ăn thì chúng đuổi ra để buộc gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay.

Chưa hết, trong lúc ăn phở, Nguyễn Đình Đức lén bỏ một con gián vào tô phở rồi la lớn rằng quán không đảm bảo an toàn vệ sinh. Sau đó, Công an phường 8 (quận 3) đến giải quyết thì cả bọn ra về.

Vụ việc sau đó được chủ quán phở Hòa làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Quá trình điều tra tới ngày 4/8/2019, toàn bộ 2 nhóm giang hồ của Đồng và Phú đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Phong Phú 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Khương Đình Đồng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Xuân Tùng, Lê Văn Công và Nguyễn Đình Đức mỗi người 3 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản; bị cáo Trần Anh Tuấn 2 năm 3 tháng tù (tính bằng thời gian tạm giam) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thanh Phương