Nổi tiếng cộng đồng mạng với câu nói “chị hiểu hông” để phủ nhận hành vi trộm cắp, sau đó, Hoàng tiếp tục đi cướp để thực hiện giấc mơ mở shop thời trang.

Ngày 16/6, Toà Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Minh Hoàng (16 tuổi) và Cao Nguyễn Hoài Phi Long (20 tuổi) về tội “Cướp giật tài sản”.

Cả hai bị cáo khi gây án đều mặc trang phục nữ giới. Đặc biệt, Hoàng nổi tiếng với câu nói “chị hiểu hông”. Theo đó, khi bị bắt quả tang ăn cắp chiếc túi hàng hiệu trị giá hơn 1 ngàn USD, Hoàng lớn tiếng cho rằng mình nhặt giúp chiếc túi bị rơi xuống đất.

Hoàng và Long tại tòa

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 7/8/2019, do cần tiền để kinh doanh quần áo nên Hoàng rủ Long đi trộm cắp. Sau đó, cả hai chở nhau qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) tìm “mồi”.

Khi phát hiện thấy bà Cho Hyo Jin (quốc tịch Hàn Quốc) đứng trước chung cư Mỹ Phát (đường Nguyễn Đức Cảnh, quận 7), cầm trên tay chiếc điện thoại đi động, chúng liền áp sát rồi Hoàng nhanh tay giật chiếc điện thoại của nạn nhân.

Phát hiện vụ việc, bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhanh chóng đuổi theo, Hoàng hốt hoảng ném chiếc điện thoại xuống đường.

Hoàng (trái) và Long thời điểm bị bắt

Trước khi gây ra vụ cướp này, Hoàng còn trộm điện thoại của khách hàng tại siêu thị Big C (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Tuy nhiên, do Hoàng dưới 16 tuổi nên công an chỉ lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển về địa phương để quản lý, giáo dục.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội nên sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng 1 năm 6 tháng tù, bị cáo Long 3 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Thanh Phương