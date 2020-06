Với trò lừa “quái dị”, nhiều nạn nhân ở Hà Nội đã sập bẫy kẻ lừa đảo.

Theo bản án của TAND TP Hà Nội, Bùi Công Trường (SN 1975, ở TP Cần Thơ) vốn là kẻ thất nghiệp.

Để có tiền tiêu, bị cáo nảy sinh ý định mở các tài khoản ngân hàng (NH) bằng Chứng minh thư nhân dân (CMT) đã thay ảnh để bán cho các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu tháng 2/2017, Trường đi xe khách từ TP Cần Thơ ra Bắc Giang để tìm mua CMT ở các nhà nghỉ, cửa hàng cầm đồ.

Sau khi đã gom được CMT, Trường thay ảnh, mang đến NH Sacombank trên địa bàn HN mở tài khoản.

Trường bắt tay với Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994, ở Bắc Giang) để mở 26 tài khoản NH kiểu này.

Bị cáo mang 21 thẻ ATM về Cần Thơ bán cho những kẻ lừa đảo với giá 4-6 triệu đồng/tài khoản, hưởng lợi 90 triệu đồng.

Theo lời khai của Trường, cuối tháng 3/2018 một người có tên “Cu Trắng” (chưa xác định) nói với Trường đã lừa được “con cá to” và “cá đã cắn câu”.

“Cu Trắng” bảo Trường cho số tài khoản của NH để anh ta gửi cho bị hại. Khi các bị hại chuyển tiền, Trường ra NH rút tiền, đưa cho “Cu Trắng”. Trường biết “Cu Trắng” đã lừa được nhiều người nên đã gật đầu đồng ý.

Những “con mồi”

Theo bản án, khoảng tháng 4/2018, anh C. (SN 1980, ở Hoàng Mai) nhận được điện thoại của người đàn ông tự giới thiệu tên là Hưng, nói giọng miền Nam.

Qua điện thoại, người đàn ông nói đang làm việc tại công ty sổ xố và mời anh C. tham gia quỹ từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Qũy từ thiện này do công ty sổ xố thành lập.

Hưng nói, nếu anh C. tham gia quỹ từ thiện thì sẽ được cung cấp số lô, đề để đánh trúng. Đổi lại, anh C. cần nộp trước 20 triệu đồng.

Do tin tưởng, anh C. đã nộp tiền vào số tài khoản do Hưng cung cấp. Sau khi anh C. chuyển tiền, Trường rút hơn 18 triệu đồng đưa cho kẻ lừa đảo.

Một nạn nhân khác là ông Q. (SN 1968, ở Ứng Hòa). Đầu tháng 4/2018, ông nhận được điện thoại của một người đàn ông, nói giọng miền Nam, xưng tên Dũng, mời tham gia quỹ từ thiện...

Giống như anh C., ông Q. Đã tin tưởng vào việc sẽ được “bật mí” số lô, đề để rồi cứ đánh là trúng, nên đã 5 lần chuyển 690 triệu đồng vào tài khoản mà Trường đang quản lý.

Theo lời khai của Trường, kẻ lừa đảo trong vụ án này có tên “Cu Trắng”, anh ta không biết tên thật và địa chỉ. CQĐT đã xác minh, truy tìm nhưng không xác định được đối tượng có tên “Cu Trắng”.

Qúa trình điều tra, NH Sacombank cung cấp file mềm hình ảnh những người đến rút tiền tại các cây ATM đối với các tài khoản mà những người bị hại đã gửi tiền vào.

Nhưng những người đến rút tiền đều đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, không rõ hình ảnh nên không nhận dạng được.

Với hành vi phạm tội của mình, Trường bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù vì tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Sau bản án sơ thẩm, VKSND TP. Hà Nội có kháng nghị, đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo. Trong khi đó, Trường kháng cáo xin giảm nhẹ tội.

Ngày 30/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng nghị của VKS và kháng cáo của bị cáo.

Tại tòa, cả VKS và Trường đều rút kháng nghị, kháng cáo nên Tòa án cấp phúc thẩm đã đình chỉ xét xử.

