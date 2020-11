Chiều nay, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991) án tử hình vì tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, ở Hai Bà Trưng) nhận án tù chung thân tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo có nhiều lời khai tại nhiều thời điểm khác nhau, nhưng cơ bản là đồng nhất. Các lời khai phản ánh đúng sự việc xảy ra.

Hai bị cáo tại tòa

Tại phiên tòa, giám định viên đã trả lời rất rõ, cháu bé bị tổn thương do tác động bên ngoài, chảy máu lan tỏa rộng... và kết luận nguyên nhân tử vong là do bị chấn thương sọ não nặng, do vật tày gây nên.

Vì vậy, hành vi đánh cháu bé của các bị cáo là nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Minh Minh.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền được sống của con người, đặc biệt là trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo HĐXX, cháu Minh Minh sinh ra trong hoàn cảnh gia đình éo le, thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ. Các bị cáo hành hạ cháu bé trong nhiều ngày, trong khi cháu bé chỉ hơn 3 tuổi, không đủ sức tự vệ trước những trận đòn vô lương tâm của kẻ làm cha, làm mẹ.

Bị cáo Tuấn đã đánh đập bé vào những vùng trọng yếu như đầu, mặt. Bị cáo sử dụng ma túy khi thực hiện hành vi đánh cháu bé.

Dù Tuấn khai báo thành khẩn, gia đình có công với cách mạng, nhưng với hành vi đã gây ra, HĐXX thấy cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.

Theo HĐXX, bị cáo Lan Anh, dù là mẹ, không trực tiếp nuôi dạy con nhưng đã có hành vi hành hạ chính con đẻ của mình.

Với tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Lan Anh, nhẽ ra phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội, nhưng do Lan Anh đang nuôi con nhỏ nên xem xét giảm nhẹ tội, dụng mức án không thời hạn đối với bị cáo.

Nghe tòa tuyên án tử hình dành cho chồng mình, Lan Anh khóc nức nở, nói lời xin lỗi chồng.

Trước đó, trong lời nói sau cùng của mình, Tuấn nói lời xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc vợ. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến bố mẹ của mình.

Trong lời nói sau cùng, Lan Anh vừa khóc vừa trình bày: Bị cáo là người gây ra chuyện, bị cáo xin lỗi bố mẹ chồng vì đã cướp đi con trai duy nhất của ông bà.

Bị cáo cám ơn chồng vì những tháng ngày được sống với chồng là những ngày hạnh phúc nhất của bị cáo. Bị cáo cảm thấy được yêu thương, che chở.

