Nhiều cô gái trẻ được đăng tải hình ảnh trên nhiều nhóm, được giới thiệu là sinh viên, nhân viên công sở... để hoạt động mại dâm từ 3 đến 10 triệu đồng/lượt.

Tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, trú ở Hà Nội), Bùi Anh Quân (21 tuổi, tạm trú ở Hà Nội), Phạm Sỹ An (21 tuổi) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Nguyễn Trung Kiên (trái) và Bùi Anh Quân tại cơ quan công an

Đầu năm 2022, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng 5 (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) đã phát hiện hoạt động môi giới mại dâm của nhóm đối tượng qua ứng dụng Telegram có tên "D… and Sexies".

Nhóm - kênh môi giới này có khoảng 4.000 thành viên. Trong nhóm đăng các nội dung, quy định hoạt động; đăng tải và giới thiệu thông tin của các gái bán dâm (được đặt là "Baby") có địa bàn hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội và luôn chào hàng các "Baby" là sinh viên, nhân viên công sở...

Các khách mua dâm (được đặt là "Daddy") phải liên hệ trước với nhà môi giới để đặt "Baby" và thỏa thuận giá, sau đó nhà môi giới sẽ cho kết nối giữa "Daddy" và "Baby". Kết thúc hợp đồng, "Baby" sẽ phải chuyển 30% tổng số tiền thu của khác cho các quản lý, môi giới. Số tiền "Daddy" phải trả giao động từ 3-10 triệu đồng tùy theo các gói thỏa thuận.

Để đối phó với lực lượng chức năng, quản lý nhóm chỉ giao dịch môi giới với khách mua dâm và người bán dâm qua nhắn tin bằng ứng dụng Telergam và xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch thành công. Tiền thanh toán nhóm này yêu cầu khách chuyển khoản lòng vòng bằng những nội dung giao dịch chuyển tiền ngụy trang rất kín.

Tiến hành điều tra, công an bước đầu xác định 2 đối tượng có hoạt động môi giới và 7 gái bán dâm. Nguyễn Trung Kiên là đối tượng quản lý điều hành nhóm "D… and Sexies", liên lạc với khách mua dâm và gái bán dâm, còn Bùi Anh Quân, có vai trò cùng điều hành quán lý gái bán dâm "Babby" trên nhóm. 7 gái bán dâm đều thế hệ 9X, có các nickname gây sự tò mò với khách.

Ban chuyên án đã triệu tập, khám xét nơi ở của Nguyễn Trung Kiên. Tiến hành kiểm tra hành chính 3 khách sạn trên địa bàn quận Hà Đông, phát hiện quả tang 3 đôi nam nữ đang có hoạt động mua bán dâm.

Tại Nghệ An, Ban chuyên án triệu tập 2 đối tượng môi giới Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An và khám xét tại nhà của Bùi Anh Quân.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ khoảng 200 triệu đồng, hàng chục thiết bị điện tử, hàng chục thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng.

Theo công an, Kiên và Quân lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Telegram để liên lạc, liên hệ trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm. Theo thỏa thuận, Quân tìm "Baby" có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-5 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc qua đêm và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, "Baby" phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên.

Công việc của Kiên là liên hệ với các "Baby" để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram "D… and sexies".

Ngoài các hoạt động trên nhóm "D… and sexies", Bùi Anh Quân còn quản lý nhóm "L… and sexies", "L… and sexies Vip", "L… chating group", với hơn 700 bài đăng liên quan đến "Baby". Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với "Baby" do An tìm được. Phạm Sỹ An là sinh viên Đại học, ở trọ cùng Quân tại phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm.

Để khai thác nguồn "Baby", Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội (Tinder, Telegram) và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các "Baby" tham gia đường dây mua bán dâm nêu trên.

