Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 kiên trì vận động, thuyết phục người phụ nữ là F1 đưa đi cách ly tập trung nhưng không chịu hợp tác mà còn khoá cửa, cởi quần áo chống đối.

Sau quá trình chống đối, lực lượng chức năng đã cưỡng chế đưa người phụ nữ là F1 ở xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu) đi cách ly tập trung.

Trao đổi với VietNamNet ngày 30/8, ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biêt, từ sự việc chống đối không đi cách ly, Công an huyện đã phối hợp với Viện KSND huyện Diễn Châu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra tại thôn 2, xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu). Đồng thời, khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Hồng về tội danh kể trên.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, ngày 23/8, trên địa bàn xã Diễn Kỷ phát hiện một ca dương tính Covid-19 là ông P.T.N. (SN 1967), cùng trú địa chỉ kể trên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Diễn Kỷ tiến hành truy vết, xác định F0 tiếp xúc trong vòng 14 ngày.

Cụ thể, ngày 14/8, ông P.T.N. có đến quán ăn sáng do bà P.T.H. (SN 1975) làm chủ quán. Tại đây, ông N. khai có tiếp xúc với vợ chồng bà Hoàng Thị Hồng ngồi ăn chung bàn nhưng không đeo khẩu trang.

Quán ăn sáng của bà H. kinh doanh chung với nhà ở nên đã được khoanh vùng và đưa đi cách ly. Ban chỉ đạo cũng xác định, vợ chồng bà Hồng là F1 có nguy cơ cao. Danh sách chi tiết những người F1 được lập ra và tổ chức đưa đi cách ly tại Trường Mầm non xã Diễn Kỷ.

Vào khoảng 17h ngày 23/8, Tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Diễn Kỷ cùng đại diện chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy thôn 2 đến trao đổi, vận động, thuyết phục hai vợ chồng bà Hồng đi cách ly.

Quá trình vận động, tuyên truyền, thuyết phục thì anh N.V.C. (chồng bà Hồng) đã chấp hành quyết định cách ly tập trung và di chuyển đến Trường Mầm non xã Diễn Kỷ. Tuy nhiên, bà Hồng cố tình không chấp hành quyết định đưa đi cách ly.

Bà Hồng trình bày hoàn cảnh: Nhà mới xây, không ai ở nhà trông coi tài sản và xin Tổ công tác để chồng đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non. Riêng bà thì xin được cách ly tại nhà để bảo vệ tài sản gia đình do chưa xây xong. Thế nhưng, tại thời điểm đó, nhà bà Hồng cơ bản đã hoàn thiện xong cửa, chỉ còn cửa tại cổng chính là chưa hoàn thiện.

Đến khoảng 18h, sau thời gian vận động, thuyết phục và tuyên truyền thì bà Hồng đã vào nhà và khóa trái cửa. Khi đóng cửa vào trong, Tổ công tác tiếp tục tuyên truyền, vận động và thuyết phục, nhưng bà vẫn tiếp tục không chấp hành mà còn có lời nói, cử chỉ xúc phạm Tổ công tác làm nhiệm vụ, đe dọa lột quần áo để tố cáo Tổ công tác.

Mặc dù Tổ công tác đã vận động người thân, anh em, bạn bè của chị Hồng đến trực tiếp và gọi điện thoại để tác động nhưng bà vẫn cố thủ.

Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát huyện Diễn Châu đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Đến 19h 30p cùng ngày, Tổ công tác nhận thấy không thể tuyên truyền, thuyết phục nên đã xin ý kiến chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu, sau đó tiến hành lập biên bản sự việc, có đầy đủ các thành phần tham gia để ghi nhận.

Nhận thấy đây là tình huống cấp bách, khẩn cấp, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, Tổ công tác đã thực hiện cưỡng chế cách ly y tế.

Dù đã vận động, tuyên truyền một lần nữa nhưng người này vẫn không chấp hành, còn tự lột quần, áo để tố cáo lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó buộc Tổ công tác phải phá cửa, cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung tại trường mầm non xã Diễn Kỷ, đây cũng là nơi chồng bà đang thực hiện cách ly.

Quá trình đưa chị Hồng đi cách ly tập trung nhưng vẫn thái độ không chấp hành, có lời nói, cử chỉ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Sáng ngày 24/8, Tổ công tác đến làm việc với chị Hồng, tuy nhiên, chị này vẫn có thái độ không chấp hành, không hợp tác với lực lượng chức năng để hoàn thiện hồ sơ.

