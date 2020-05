Kiểm tra căn hộ ở phường An Hải Tây (Đà Nẵng) công an phát hiện 6 thanh niên nam, nữ có biểu hiện phê ma túy, đang mở nhạc inh ỏi.

Chiều nay, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao 6 thanh niên nam nữ tuổi từ 20 đến 27 tuổi cho công an quận xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 7h30 ngày 14/5, công an phường nhận được tin báo về việc có nhóm trai gái tụ tập mở động lắc, mở nhạc công suất lớn xuyên đêm tại căn hộ cao cấp trên địa bàn, ảnh hưởng đến người dân.

Nhóm thanh niên nam nữ tại cơ quan điều tra

Kiểm tra căn hộ này, công an phát hiện 3 cô gái và 3 thanh niên có biểu hiện phê ma túy, đang mở nhạc inh ỏi.

Tại hiện trường còn có 2 bình khí cười và hàng chục bóng cười. Qua thử test, 5 người trong nhóm này có kết quả dương tính ma túy.

Nhóm này khai đã đi nhậu và vào bar từ tối 13 đến rạng sáng 14/5. Sau khi sử dụng ma túy, cả nhóm vẫn chưa phê nên 3 cô gái rủ về căn hộ đặt bình khí cười kèm bóng cười để tiếp tục mở động lắc.

Chân tướng 2 gã trai lên tầng cao chung cư Hà Nội bắn tới tấp người đi đường Công an TP Hà Nội vừa bắt tạm giam Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí.

Hồ Giáp