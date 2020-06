Quảng Trị:

Sau khi để đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự Nguyễn Hồng Hạnh trốn khỏi nhà tạm giữ, nhiều cán bộ làm nhiệm vụ quản lí nhà tạm giữ công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) bị xem xét kỉ luật.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Lê Phương Nam – Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin trên.

Để “siêu trộm” liên tỉnh trốn trại, nhiều cán bộ công an bị xem xét trách nhiệm

“Cùng với việc huy động lực lượng truy bắt đối tượng Nguyễn Hồng Hạnh, lãnh đạo công an tỉnh cũng đã yêu cầu công an huyện Vĩnh Linh báo cáo giải trình vụ việc để đối tượng này trốn khỏi nhà tạm giữ công an huyện”, Đại tá Lê Phương Nam cho biết.

Theo ông Nam, đến nay công an tỉnh đã nhận được bản tường trình, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân cán bộ liên quan.

“Nhiều cán bộ, từ Trưởng, Phó Trưởng công an huyện Phụ trách cơ quan thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đến cán bộ chiến sĩ cấp dưới của công an huyện Vĩnh Linh sẽ được xem xét trách nhiệm liên quan đến việc để đối tượng này trốn khỏi nhà tạm giữ.

Công an tỉnh cũng sẽ xác minh xem có hay không hành vi “Thiếu trách nhiệm khi thi hành công vụ” đối với những cán bộ này”, PGĐ công an tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Như đã đưa tin, Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989, trú tỉnh Quảng Bình) là đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự khi thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn nhiều tỉnh thành.

Tháng 2/2020, Hạnh bị công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ khi đang thực hiện một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đến đêm 9, rạng sáng 10/5, đối tượng này phá cửa thông gió phòng tạm giam, trốn khỏi nhà tạm giữ công an huyện Vĩnh Linh.

Quang Thành