Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ để điều một nhân viên thiết bị trường học có hành vi ‘Dâm ô trẻ em’.

Ngày 13/11, Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đang điều tra ông Nguyễn Tiến Nhân (50 tuổi), trú xã Nam Trung trước hành vi "Dâm ô trẻ em". Ông Nhân đang là nhân viên thiết bị của Trường THPT Nam Đàn 2.

Nạn nhân trong vụ việc này là một nữ sinh đang học lớp 9 kể lại: Chiều 7/11, em đang nấu ăn trong nhà thì thấy ông Nhân đến. Vào thời điểm trước đó, ông Nhân đang uống rượu ở gần nhà hàng xóm nữ sinh.

Ông Nhân hỏi bố nữ sinh có ở nhà không? Lúc biết nữ sinh ở nhà một mình, ông Nhân lấy tờ 200 nghìn đồng làm quà 20/10 cho nữ sinh.

Mặc dù em này không nhận tiền nhưng ông Nhân vẫn cố đưa tiền vào trong áo nữ sinh. Sau đó, ông Nhân sàm sỡ nữ sinh và bảo có tình cảm từ lâu nay.

Nhân viên thiết bị Trường THPT Nam Đàn 2 bị Công an tạm giữ để điều tra hành vi dâm ô trẻ em

Sau đó, nữ sinh này vùng vẫy chạy thoát và báo người thân...Bố của nữ sinh trao đổi với ông Nhân và đã thừa nhận do uống rượu say, mong gia đình tha thứ. Vụ việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Nam Đàn.

Ngay trong ngày, Công an huyện Nam Đàn đã tạm giữ ông Nguyễn Tiến Nhân để lấy lời khai, điều tra.

Được biết, ông Nhân từng là kế toán của Trường THPT Nam Đàn 2. Thế nhưng, từ năm 2015, do có sai phạm về tài chính nên bị kỷ luật. Từ đó, ông Nhân được chuyển về làm nhân viên thiết bị và giám thị.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết, ông Nguyễn Tiến Nhân đang bị Công an huyện Nam Đàn tạm giữ để điều tra. Trước mắt, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nhân, chờ kết luận của Công an huyện để đưa ra hướng giải quyết.

Bảo An