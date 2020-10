Tối nay (30/10), Thượng úy Đặng Thế Long, Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Bùi Đức Lâm (SN 1978, trú tại xã Cẩm Vịnh) vì đã dùng dao chém thủng thuyền của lực lượng cứu hộ.

Khoảng 14h30 chiều nay, ở địa bàn xã Cẩm Vịnh mưa to, nhiều khu vực bị ngập sâu. Lực lượng chức năng phát lệnh sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Lúc này ông Trần Huy Quyên, Trưởng thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh cùng một số cán bộ thôn chèo thuyền hơi được trang bị để đi cứu hộ người dân.

Khi các cán bộ thôn chèo thuyền vào nhà bà Nguyễn Thị Hợp (76 tuổi) bị liệt để đưa bà Hợp đi sơ tán thì gặp Bùi Đức Lâm và một số người đang lội nước. Bùi Đức Lâm tiến lại gần ngỏ ý muốn mượn thuyền.

Cán bộ thôn nêu lý do ưu tiên sơ tán người tàn tật trước và từ chối việc Bùi Đức Lâm mượn thuyền. Đối tượng Lâm chạy vào nhà bà Hợp vác dao chém nhiều nhát vào thuyền khiến chiếc thuyền hơi này bị thủng.

Lâm sau đó bị công an bắt giữ, đồng thời bố trí thuyền khác đưa bà Hợp đi sơ tán.

Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán để đảm bảo an toàn cho người dân, hành vi của Lâm rất nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm.

Hiện chính quyền địa phương đang sơ tán 180 hộ dân với 540 người ở xã Cẩm Vịnh về điểm trú trường Đại học Hà Tĩnh để đảm bảo an toàn.

Thiện Lương

Do mưa to, lượng nước về hồ Kẻ Gỗ vượt ngưỡng, để đảm bảo an toàn cho công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vừa có thông báo tăng mức xả lũ vào sáng mai 31/10.