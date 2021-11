Liên quan đến việc công an thu giữ điện thoại của công dân, hồi cuối tháng 5/2021, chị V.T.A.T (23 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị phát tán đoạn clip riêng tư được quay bằng điện thoại. Theo chia sẻ của người trong cuộc, trước khi xảy ra vụ việc clip nhạy cảm bị phát tán, tối 25/5, chị T. cùng nhóm bạn tụ tập ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) thì bị công an phường Trung Hòa tới kiểm tra, mời về trụ sở làm việc, do cả nhóm nói to, gây ồn ào. Tại đây, ngoài kiểm tra hành chính, công an phường Trung Hòa còn thu điện thoại và yêu cầu cung cấp mật khẩu.