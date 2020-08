Khi dịch Covid-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp, việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là vấn đề được coi trọng. Trong đó, bổ sung lợi khuẩn vào thực đơn hàng ngày là một trong những biện pháp an toàn, đơn giản mà hiệu quả.

Tăng đề kháng - việc cần làm ngay trong mùa dịch

Quá trình tăng cường đề kháng là một hành trình kéo dài cả đời. Ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể được thư giãn và giúp hàng rào chắn của cơ thể làm việc hiệu quả hơn, nhưng một giấc ngủ đơn lẻ sẽ không thể biến bạn trở thành siêu nhân.

Bổ sung đầy đủ các vi chất dinh dưỡng như vitamin A, C, D, E, sắt, kẽm, và selen giúp cải thiện sức khỏe, thế nhưng một viên thuốc bổ sung chất thiếu sẽ không giúp bạn vực dậy được khỏi cơn bạo bệnh, mà chỉ hỗ trợ bạn có thêm “năng lượng” để hạ gục mầm bệnh đang hoành hành mà thôi.

Vì vậy, công cuộc “trùng tu” đề kháng không được tính bằng ngày, bằng tuần hay bằng tháng, mà cần được nhìn nhận bằng đơn vị đời người. Cũng chính vì thế mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, và cải thiện sức khỏe đề kháng chính là chuẩn bị cho bản thân những “vũ khí”, những “công cụ” thích hợp để có thể kháng chọi lại với hàng triệu vi khuẩn mà con người còn chưa nghiên cứu hết trên thế giới.

Sức đề kháng khỏe chính là rào chắn bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh

Theo BS. Thu Hậu- Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, nói đến sức đề kháng thì phần lớn chính là kháng thể. Kháng thể giống như những người lính bảo vệ cơ thể chúng ta, mà phần lớn "trung tâm huấn luyện" những người lính đó nằm ngay trong ruột của mỗi người.

BS. Thu Hậu chia sẻ, một số cách phụ huynh và các trẻ nhỏ của gia đình có thể thực hiện ngay để tăng cường sức đề kháng bản thân nhằm phòng chống sự xâm lăng của dịch bệnh đó là xây dựng một chế độ luyện tập thể thao hợp lí, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, chú ý giữ vệ sinh cá nhân thật tốt. Ngoài ra, chăm sóc đường ruột khỏe, ăn uống những thực phẩm có lợi cho đường ruột là cách giúp tăng cường đề kháng và ngăn ngừa bệnh tật.

BS Hậu gợi ý một số chất dinh dưỡng có tác động tốt đến hệ miễn dịch là vitamin A, C, D, nhóm B, kẽm, đồng, selen, acid béo không no như omega 3, DHA, EPA, đạm, nucleotide, beta glucan, chất xơ tiêu hóa hòa tan và vi khuẩn đường ruột có lợi.

Mặc “áo giáp” cho sức khoẻ với lợi khuẩn đường ruột

Theo các chuyên gia, cùng với dịch bệnh đang tái bùng phát, thời tiết đang vào thời điểm giao mùa, trẻ em và cả người lớn đều dễ mắc các bệnh truyền nhiễm hơn. Bổ sung men sống, hay probiotics vào chế độ ăn hằng ngày là một cách đơn giản để giúp các hạch sản xuất tế bào miễn dịch hiệu quả hơn, tăng cường sức đề kháng, ngăn chặn sự tấn công của virus gây nên các bệnh về nhiễm khuẩn hô hấp.

Một nghiên cứu ở New Delhi trên 100 trẻ từ 2-5 tuổi trong vòng 6 tháng liên tiếp đã ghi nhận nhóm trẻ được bổ sung men sống ít mắc cảm lạnh, cảm cúm, sốt hơn so với nhóm thông thường.

Hội Nhi khoa Nhật Bản cũng kết luận bổ sung men sống hai lần mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ bị sốt, ho, sổ mũi ở nhóm trẻ em từ 8-13 tuổi.

Nhiều năm gần đây, sử dụng men sống (Probiotics) như một “chiến binh” để nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên, đặc biệt ở trẻ nhỏ, đang là xu hướng dinh dưỡng được phụ huynh ở nhiều nước phát triển lựa chọn.

Khả năng sinh tồn trong môi trường đầy axit của đường ruột là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả của một chủng men sống. Sở hữu sức sống vượt trội, tồn tại được trong đường ruột, từ năm 1995, chủng men sống L.Casei 431™ (thuộc nhóm Lactobacillus) đã được sử dụng rộng rãi mà không có tác dụng phụ.

Tác dụng của chủng men này đã được kiểm chứng bởi hơn 20 nghiên cứu lâm sàng trên thế giới, trong số đó đáng chú ý nhất là nghiên cứu lâm sàng lớn nhất thế giới về probiotics vào năm 2011 của Tập đoàn men sống hiện đại châu Âu CHR Hansen thực hiện trên hơn 1.100 người tại Đức và Đan Mạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng chủng men L.Casei 431™ có thể giúp rút ngắn thời gian bị cảm cúm và bệnh cảm thông thường, giảm số ngày bệnh từ 8,1 ngày (đối với nhóm dùng giả dược) xuống còn 4,8 ngày; đồng thời giảm sử dụng thuốc kháng sinh từ 38 lần xuống chỉ còn 22 lần. Ngoài ra, chủng men này còn giúp giảm việc sử dụng các biện pháp chăm sóc sức khỏe (chỉ 22% so với nhóm dùng giả dược là 28%).

Sữa chua uống men sống là nguồn cung cấp lợi khuẩn dồi dào giúp hỗ trợ miễn dịch đường ruột, tăng cường đề kháng

Tại Việt Nam, sữa chua uống Probi của Vinamilk là sản phẩm chứa đến 20 tỷ lợi khuẩn L.Casei 431™ trong 100ml. Sữa chua uống men sống Probi là một thành tựu hợp tác giữa Vinamilk và Tập đoàn men sống hiện đại châu Âu CHR Hansen. Công thức, thành phần của sữa chua uống men sống Probi tuân thủ theo các tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Tiêu chuẩn Codex (cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng xây dựng từ năm 1963).

Đại diện Vinamilk cho biết, quy trình đưa men sống vào sữa chua được thực hiện hoàn toàn khép kín và vô trùng để đảm bảo chất lượng đồng nhất của từng chai sữa chua uống men sống Probi. Kết quả nghiên cứu lâm sàng năm 2016 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cho thấy, Probi giúp cải thiện nồng độ miễn dịch, tăng đề kháng (nhóm trẻ dùng Probi có nồng độ miễn dịch cao hơn nhóm không dùng), giảm đáng kể nguy cơ mắc cúm (từ 62,9% xuống 41,4%) và giảm số ngày mắc cúm (4,15 ngày) so với nhóm không dùng Probi (5,35 ngày).

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp và thời tiết vào giai đoạn chuyển mùa, gia đình cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đã ra khuyến cáo: tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 70% cồn). Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp (sốt, ho, khó thở), trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Đồng thời, bổ sung 2 chai sữa chua uống men sống hàng ngày là một biện pháp hỗ trợ tăng cường hàng rào miễn dịch, hạn chế sức tấn công của virus.

Tuyết Nhung