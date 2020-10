Vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã can thiệp cấp cứu thành công cho cụ bà 103 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Đây là một trong những ca bệnh cao tuổi nhất Việt Nam được cứu sống thành công.

Bệnh nhân là bà Lê Thị Ng., sinh năm 1917, trú tại Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Khi ở nhà, cụ bà xuất hiện tình trạng đau tức ngực, khó thở, được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại bệnh viện, sau thăm khám, làm các xét nghiệm, cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán mắc nhồi máu cơ tim. Được sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ nhanh chóng đưa cụ bà lên phòng can thiệp tim mạch. Trải qua 30 phút can thiệp, mạch máu nuôi tim đã được thông hoàn toàn.

Ngay sau đó, người bệnh tỉnh táo, các chỉ số nhịp tim, huyết áp trở về bình thường, tiếp tục điều trị nội khoa theo phác đồ. Sau 5 ngày điều trị, cụ bà đã ổn định, hết đau ngực, khó thở, các chức năng tim, thận dần trở về bình thường, được cho xuất viện.

Bệnh nhân Lê Thị Ng. được chăm sóc, điều trị nội khoa tại bệnh viện sau can thiệp - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nội trú Đỗ Viết Thắng, Phó trưởng Đơn vị Can thiệp tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết, can thiệp động mạch vành là một kỹ thuật cao, được đơn vị triển khai thường xuyên trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, trường hợp người bệnh cao tuổi thường có các bệnh lý nền kèm theo như suy thận, bệnh phổi, đái tháo đường… sẽ khiến cho thủ thuật can thiệp này trở nên rất khó khăn.

Cụ bà 103 tuổi là người bệnh cao tuổi nhất từ trước đến nay được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, cũng là một trong những người bệnh cao tuổi nhất Việt Nam bị nhồi máu cơ tim được can thiệp thành công.

"Có thể nói, đây là kỳ tích đối với chúng tôi cũng như bệnh nhân và gia đình bệnh nhân”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, khi thấy dấu hiệu của bệnh nhồi máu cơ tim như đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn, cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tim mạch để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Nguyễn Liên