Bệnh nhân nôn ra máu nhiều lần, lần gần nhất ọc ra tới 1 lít mãu gây tụt huyết áp, trụy mạch dẫn đến thiếu máu nặng.

Hôm nay (18/9), Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa tiến hành can thiệp bằng phương pháp "nút (bít) tắc động mạch phế quản" và kịp thời cứu sống cho bệnh nhân bị chứng "ho ra máu sét đánh".

Các bác sĩ đang can thiệp nút (tắc) mạch cho bệnh nhân

Trước đó, ông Cao Xuân Khang (SN 1949, ở xã Thuận Đức, TP Đồng Hới) được người nhà phát hiện nôn ra máu với số lượng lớn và đã đưa ông này vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân với các triệu chứng nôn ra máu nhiều lần, lần gần nhất ọc ra tới 1 lít máu, gây tụt huyết áp, trụy mạch dẫn đến thiếu máu nặng.

Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc chứng "ho ra máu sét đánh" nên đã hội chẩn khẩn cấp và quyết định dùng phương pháp nút (bít) tắc động mạch bằng can thiệp nội mạch.

Nhờ sự cứu chữa kịp thời, bệnh nhân hết ho ra máu, cải thiện huyết động, hiện sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục.

Trước đó, ngày 31/8, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Xquang) của bệnh viện cũng đã can thiệp bằng phương pháp nút tắc động mạch phế quản, cứu sống bệnh nhân Mai Văn Thái (SN 1960, ngụ xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hoá). Bệnh nhân này bị ho ra máu kéo dài gây mất một lượng máu lớn, đe dọa đến tính mạng.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Hùng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp của bệnh viện, bệnh nhân mắc các triệu chứng "ho ra máu sét đánh" do giãn động mạch phế quản có biến chứng nặng, tỉ lệ tử vong rất nhanh và cao do suy hô hấp hoặc sốc mất máu. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hải Sâm