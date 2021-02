Đa số bệnh nhân đều đang có xu hướng tốt lên, hình ảnh tổn thương phổi giảm dần. Hiện không có ca tiến triển nặng, phải thở oxy.

Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương tới nay đã tiếp nhận tổng số 286 bệnh nhân Covid-19 vào điều trị. Trong đó, có 68 bệnh nhân được phát hiện dấu hiệu tổn thương mức độ khác nhau trên CT phổi, 30 ca trong số này tổn thương khoảng 20-40% nhu mô phổi.

Hình ảnh tổn thương phổ biến là các nốt mờ, chủ yếu ở phía rìa và đáy hai thùy phổi.

Thông tin với VietNamNet tối 17/2, TS.BS Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chuyên gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương cho biết, trong số các trường hợp tổn thương phổi, có 2 ca biểu hiện khó thở, đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.

Những bệnh nhân còn lại đều đang có xu hướng tốt lên, hình ảnh tổn thương giảm dần. Hiện không có ca tiến triển nặng, phải thở oxy.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương - Ảnh: Phạm Công

Nói về tỷ lệ tổn thương phổi trong đợt bùng phát dịch mới tại Hải Dương (đã được Bộ Y tế công bố do biến chủng SARS-CoV-2 mới), TS Điền đánh giá, tỷ lệ bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương phổi khá cao, khoảng 23-25%, cao hơn so với bệnh nhân ở các đợt dịch trước đó.

“Tuy nhiên, rất đáng mừng là số ca tiến triển thành viêm phổi nặng lại không cao. Điều này có thể do độc tính của virus biến chủng mới giảm, cũng có thể do hiểu biết của các thầy thuốc về bệnh đã rõ hơn, chiến lược điều trị hợp lý hơn so với đợt trước. Chúng tôi hiện chưa có đầy đủ bằng chứng kết luận về vấn đề này”, TS Điền nói.

Được biết, bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 được điều trị theo phác đồ chuẩn của Bộ Y tế, có cập nhật thêm kiến thức cũng như thành quả của các công trình nghiên cứu trên thế giới, hướng dẫn của các hiệp hội châu Âu, Hoa Kỳ về điều trị Covid-19.

Tuy nhiên, tùy từng ca bệnh cụ thể, các bác sĩ sẽ áp dụng hướng điều trị phù hợp, nhất là trong điều kiện trang thiết bị còn hạn chế, cơ sở vật chất chưa đồng bộ tại Bệnh viện dã chiến.

“Mục đích cuối cùng là phát hiện sớm biến chứng của bệnh để ”đánh chặn” ngay, không cho tiến triển nặng lên. Chúng tôi cân nhắc áp dụng phác đồ đơn giản nhất mà vẫn đạt được hiệu quả điều trị”, TS Điền chia sẻ.

Bên cạnh việc điều trị triệu chứng, các bác sĩ cũng chú ý tới chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Đồng thời, hướng dẫn người bệnh có chế độ tập luyện phù hợp, giữ tinh thần vui vẻ để đảm bảo sức đề kháng, chống đỡ với bệnh tật.

TS.BS Vũ Minh Điền thông tin thêm, đối tượng bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tương đối đa dạng. Các ca bệnh đại đa số là công nhân nhà máy POYUN - những thanh niên khỏe mạnh, trong độ tuổi lao động.

Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận một số đối tượng đặc biệt khác là trẻ nhỏ (bé nhỏ nhất mới 42 ngày tuổi), người già, 6 phụ nữ mang thai và nhiều trường hợp có bệnh nền.

Với trẻ nhỏ, các cái công trình nghiên cứu trên thế giới cho thấy, biểu hiện bệnh Covid-19 thường không đáng ngại. “Cụ thể, chúng tôi đang điều trị cho một em bé 42 ngày tuổi, một trẻ 4 tháng tuổi, nhiều trẻ 4 - 5 tuổi và các bé lớn hơn, tất cả đều không có biến chứng nặng”, TS Điền cho biết.

Với phụ nữ mang thai, các nghiên cứu cũng chỉ ra bà bầu không có nguy cơ sinh non, sảy thai. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao các trường hợp này. Đánh giá các rối loạn đông máu và yếu tố viêm trên tất cả 4 bệnh nhân mang thai đều không phát hiện sự gia tăng đáng kể.

TS Điền nhấn mạnh, đối tượng dễ tiến triển nặng nhất là người cao tuổi (trên 65 tuổi) và người có bệnh lý nền. Tuy nhiên, do được phát hiện và xử trí rất sớm, hiện các bệnh nhân đều không có biến chứng nặng.

Đến nay, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương đã công bố khỏi bệnh cho 46 bệnh nhân Covid-19, còn 218 ca đang điều trị, 22 ca chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Nguyễn Liên

