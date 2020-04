TPBVSK An Thần Vương hỗ trợ ngủ ngon, sâu giấc với thành phần Cây bình vôi và lá vông nem TPBVSK An Thần Vương sử dụng thành phần chính là cây Bình vôi và Lá vông nem, kết hợp cùng nhiều loại thảo dược tự nhiên khác như lạc tiên, tâm sen, xuyên khung, bạch quả, sinh địa, xích thược… giúp hỗ trợ dưỡng tâm an thần, hỗ trợ dễ ngủ, hỗ trợ ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm tình trạng căng thẳng, lo âu, mệt mỏi do mất ngủ. Đối tượng: Người bị mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, giấc ngủ chập chờn. Người hay mệt mỏi, hồi hộp, lo âu, căng thẳng, stress, suy nhược thần kinh do mất ngủ. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và phân phối: Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Minh Phúc Địa chỉ: số nhà 32, ngách 180/48, tổ 12, phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội Tham khảo thêm tại: https://anthan.vn/