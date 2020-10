Trước khi mất, bà T. (63 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đã đăng ký hiến giác mạc. Nhờ đó, hai chàng trai thoát cảnh mù lòa sau nhiều năm sống trong bóng tối.

Sáng 26/10, bác sĩ Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiến hành ghép giác mạc thành công cho 2 thanh niên từ nguồn giác mạc của một bệnh nhân ung thư hiến tặng.

Giác mạc của bà T. đã kịp thời giúp 2 chàng trai thoát cảnh mù lòa sau nhiều năm sống trong bóng tối

Theo đó, người hiến giác mạc là bà H.T.T. (63 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM). Bà T. bị ung thư vú vài năm nay và trước đó đã đăng ký hiến giác mạc tại Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sáng 19/10, bệnh trở nặng, bà T. không qua khỏi và mất tại nhà. Sau đó, người thân của bà T. đã báo đến Ngân hàng Mắt của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM để lấy giác mạc đem về bảo quản.

Sau quá trình sàng lọc danh sách, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã tìm được 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để tiến hành ghép giác mạc.

Trường hợp thứ nhất là anh L.Đ.K (27 tuổi, ngụ Tây Ninh). Cách đây 3 năm, anh K. bị tai nạn lao động khiến giác mạc phải bị sẹo và loét. Mắt của anh không thể nhìn mọi vật rõ ràng nên công việc bảo trì máy móc và các sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn.

Vì không có điều kiện để chữa trị, anh tìm cơ may bằng cách đăng ký ghép giác mạc nhân đạo tại Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cách đây vài tháng. Qua quá trình sàng lọc, anh K. phù hợp với giác mạc và đủ điều kiện để được ghép.

Trường hợp thứ 2 là anh P.V.C. (33 tuổi, ngụ An Giang). Anh C. bị sẹo giác mạc từ lúc hơn 2 tuổi vì hạt lúa bay vào mắt phải. 29 năm sống với ánh sáng của mắt trái nên anh C. gặp rào cản khi xin việc. Ngoài thu nhập từ phụ hồ, anh không có khoản nào khác. Sau nhiều năm đăng ký ghép giác mạc đến nay anh mới tìm được nguồn hiến tặng.

Anh C. xúc động nói, "Gần 30 năm nay mắt phải của tôi không thể nhìn được. Cách đây 5 năm, được người quen giới thiệu đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM nên tôi đã đăng ký để được ghép. Vài ngày trước, tôi nhận được thông báo của Hội nói tìm được nguồn ghép phù hợp với mình".

"Tôi mừng lắm, không ngủ được, thức đến 3h sáng rồi từ Bình Dương lên bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm trước khi ghép. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới người hiến và các y bác sĩ giúp tôi tìm lại được ánh sáng như bao người bình thường khác. Sau khi xuất viện, tôi sẽ tìm đến thắp nén nhang cảm tạ cô T. nhờ cô mà tôi cũng như anh K. thoát khỏi cảnh mù lòa”.

Sáng 23/10, anh K. và anh C. đã đến Bệnh viện Nguyễn Trãi nơi phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM thực hiện các ca ghép giác mạc nhân đạo.

Ê-kíp bác sĩ Khoa Mắt, Bệnh viện Nguyễn Trãi đã tiến hành gây tê, lấy phần giác mạc đục của 2 bệnh nhân và ghép giác mạc của người hiến lần lượt vào mắt của người nhận. Hai ca phẫu thuật ghép giác mạc được thực hiện song song và hoàn thành sau 45 phút.

Chỉ sau 2 ngày ghép, 2 bệnh nhân đều tỉnh táo. Hiện, các bác sĩ đã tiến hành tháo băng mắt và thực hiện các thủ tục để hai bệnh nhân xuất viện.

Hiện thị lực của 2 bệnh nhân đã cải thiện nhiều, dự kiến sẽ sớm được xuất viện về nhà

Theo bác sĩ Trần Thanh Danh, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Nguyễn Trãi, khó khăn nhất là việc dễ xảy ra biến chứng xuất huyết tống khứ trong quá trình phẫu thuật. Ngoài ra ở thời gian hậu phẫu, việc điều trị để giữ cho giác mạc ghép được trong suốt, không bị viêm nhiễm, thải ghép sau này cũng là vấn đề cần chú ý.

Bác sĩ Danh cho biết, dự kiến sau thời gian chăm sóc, theo dõi, dùng thuốc ức chế miễn dịch, kháng sinh kháng viêm khoảng 1 tháng, các bệnh nhân có thể ổn định, sinh hoạt trở lại như bình thường.

Hai bệnh nhân trên là các ca ghép giác mạc nhân đạo thứ 48 và 49 mà Bệnh viện Nguyễn Trãi và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phối hợp thực hiện. Hoạt động này giúp tìm lại ánh sáng đã mất cho nhiều trường hợp nghèo khổ, bất hạnh.

Ngoài nguồn giác mạc có người hiến tặng, chi phí ghép giác mạc của bệnh nhân do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM chi trả.

TS Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cho biết, việc xin giác mạc phải được sự đồng ý của cả bệnh nhân và thân nhân. Trong thời gian 8 giờ kể từ khi bệnh nhân mất, bác sĩ phải đến lấy giác mạc ngay.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cũng lo toàn bộ chi phí mai táng cho bệnh nhân hiến.

Liên Anh