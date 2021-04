Sau bữa ăn trưa và bữa phụ buổi chiều ngày 15/4, nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài,… trong đó một số em phải nhập viện.

Nhiều học sinh của Trường tiểu học - THCS Pascal và Trường tiểu học Isaac Newton (phường Cổ nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nghỉ học do có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn, đi ngoài,… sau bữa ăn tại trường. Hai ngôi trường này nằm trong cùng một khuôn viên.

Thông tin với VietNamNet tối 16/4, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chi Cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội cho biết, Chi Cục đã xuống cơ sở, điều tra nguyên nhân và mang mẫu nghi ngờ đi kiểm nghiệm. Đồng thời, gửi báo cáo vụ việc lên Sở Y tế Hà Nội.

Theo đó, ngày 16/4, trường Pascal có 100 học sinh nghỉ học với nhiều lý do, có 37 học sinh khác xuống khám tại y tế nhà trường. Trong đó, 8 em biểu hiện đau bụng, không đi ngoài, buồn nôn. 3 học sinh sau đó phải vào viện, chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn đường ruột. 5 học sinh còn lại điều trị tại gia đình theo hướng dẫn của Trung tâm y tế.

Trường Isaac Newton có 15 học sinh nghỉ học với lý do đau bụng, nôn và đi ngoài. Trong đó, có 3 cháu nhập viện khám và điều trị.

Trường tiểu học - THCS Pascal và Trường tiểu học Isaac Newton nằm chung một khuôn viên

Trước đó, ngày 15/4, Trường Pascal tổ chức cho 802 học sinh ăn bán trú buổi trưa và bữa phụ buổi chiều.

Thực đơn khối lớp 1,2,3: cá file ba sa chiên bơ, trứng chung non, bắp cải xào, canh cải nấu thịt, cơm gạo bắc hương, tráng miệng: ổi.

Thực đơn khối 4,5 và THCS: thịt kho củ cải, đậu rán, cá om dư, bí xanh luộc, bắp cải xào, canh cải nấu thịt, tráng miệng: ổi, cơm gạo bắc lượng. Bữa phụ lúc 15h gồm bánh nabati và chè đỗ xanh.

Các món ăn do Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển Viettinmex Việt Nam (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cung cấp. Thời điểm kiểm tra, công ty này xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan tới hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Về điều kiện thực tế, bếp theo nguyên tắc một chiều, phân khu riêng biệt, vệ sinh sạch sẽ, có biện pháp ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại, có đầy đủ dụng cụ chế biến riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến, sử dụng nguồn nước sạch.

Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội nhận định, thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc là cá filebasu chiên bơ trong bữa trưa ngày 15/4.

Tại Trường tiểu học Isac Newton, ngày 15/4, nhà trường tổ chức cho 1533 học sinh ăn bán trú buổi trưa và bữa phụ buổi chiều. Thực đơn trưa gồm thịt lợn riu/rán, đậu sốt thịt, thịt lợn băm, trứng gà ốp, bắp cải xào, bí xanh luộc, canh chua cá, tráng miệng: cam. Bữa phụ buổi chiều: pizza nhân xúc xích.

Suất ăn do Công ty TNHH Mặt Trời lớn (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cung cấp. Công ty TNHH TM & sản xuất bánh ngọt Gia Bảo cung cấp bữa phụ.

Thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Mặt trời lớn đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp phép. Công ty bánh ngọt Gia Bảo không xuất trình được phiếu kiểm nghiệm theo quy định đối với sản phẩm bánh pizza nhân xúc xích, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất Bánh Pizza nhân xúc xích.

Thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm được xác định là bánh pizza nhân xúc xích.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho hay, hiện 8 học sinh Trường tiểu học - THCS Pascal đều ổn định sức khỏe, 3 em phải theo dõi tại bệnh viện. 15 học sinh tại Trường tiểu học Isaac Newton cũng đã ổn định sức khỏe, có 3 em theo dõi nhiễm khuẩn đường ruột tại bệnh viện, 12 em theo dõi tại nhà.

Được biết, ngay khi nắm được vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm, Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội đã đề nghị nhà trường giữ mối liên hệ chặt chẽ với gia đình học sinh, kịp thời nắm bắt thông tin, đưa các cháu bị bệnh đi cấp cứu.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn nhanh chóng tiến hành xử lý môi trường tại nhà trường và khu vực cung cấp suất ăn cho học sinh.

Chi Cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội cũng đề nghị UBND Quận Bắc Từ Liêm tập trung xử lý sự cố an toàn thực phẩm theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý các vi phạm (nếu có).

