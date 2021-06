Tối 29/6, Bộ Y tế công bố 2 nữ bệnh nhân mắc Covid-19 sống tại Bắc Giang và TP.HCM, đều là các trường hợp có bệnh lý nền.

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo 2 ca tử vong do Covid-19 số 79 và 80, đều là bệnh nhân nữ, cao tuổi, có bệnh lý nền nặng.

Ca tử vong thứ 79 là bệnh nhân 10474, nữ, 64 tuổi, địa chỉ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, từng bị tai biến mạch máu não, viêm đa khớp.

Bệnh nhân sống trong vùng dịch tễ Covid-19, được cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính vào ngày 26/5, bệnh nhân được nhập viện điều trị, xuất hiện mệt mỏi nhiều, ho đau rát họng, ngạt mũi, chảy nước mũi, đau mỏi người.

Ngày 31/5, bệnh nhân xuất hiện khó thở nhiều, được chỉ định thở oxy gọng kính và chuyển Bệnh viện Phổi Bắc Giang điều trị

Ngày 12/6, bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang trong tình trạng an thần, thở máy qua nội khí quản.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, kháng sinh, kháng viêm, thuốc vận mạch nhưng do tuổi cao, bệnh lý nền nặng nên tử vong ngày 28/6.

Nguyên nhân được xác định viêm phổi nặng do SARS Cov 2, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tai biến mạch máu não, viêm đa khớp.

Ca tử vong thứ 80 là bệnh nhân 9014, nữ 85 tuổi, địa chỉ Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi đã phẫu thuật. Bệnh nhân sống cùng con trai là ca mắc Covid-19.

Bệnh nhân được chẩn đoán xác định viêm phổi nặng do Covid-19, được nhập viện Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi ngày 7/6 trong tình trạng khó thở, thở oxy qua mask 15 lít/phút. Diễn biến bệnh nhân suy hô hấp tăng dần nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cùng ngày.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, lọc máu, kháng sinh, kháng nấm, kháng tiết, kháng viêm, thuốc vận mạch, truyền máu và chế phẩm máu, nhưng do tuổi cao, bệnh lý nền nặng nên đã tử vong ngày 28/6 do viêm phổi do Covid-19 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Như vậy riêng ngày 29/6, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc Covid-19, 2 trường hợp mới là ca thứ 44 và 45 trong đợt dịch từ 27/4 đến nay và là ca thứ 79, 80 của cả nước.

