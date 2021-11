Sau 4 ngày phải cấp cứu do sốc phản vệ sau tiêm vắc xin phòng Covid-19, nam sinh ở Bắc Giang đã không qua khỏi.

Chiều 28/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xác nhận 1 trong 2 học sinh sốc phản vệ nặng sau tiêm vắc xin Covid-19 đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân tử vong là bé trai, tình trạng bệnh nhân nữ còn lại được tiên lượng tốt hơn. Trước đó, ngày 24/11, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer mũi 1 cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Động và Trường THPT Sơn Động số 2.

Trong quá trình tiêm chủng có 4 học sinh bị sốc phản vệ, trong đó có 2 em sốc phản vệ độ 3. Đó là em C.V.T (SN 2005) ở xã Giáo Liêm và H.T.H (SN 2004) ở xã Dương Hưu, huyện Sơn Động. Ngay sau đó, các em được nhân viên y tế sơ cấp cứu; Sở Y tế tỉnh lập tức điều một đội cấp cứu lên hỗ trợ.

2 học sinh bị sốc phản vệ nặng hơn được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai theo dõi, điều trị; 2 học sinh còn lại có triệu chứng nhẹ hơn, được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động. Ngành y tế tỉnh này thông tin, bước đầu, xác định 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 là do cơ địa, hoàn toàn không phải do lỗi quy trình tiêm hay do vắc xin.

Tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ đầu tháng 11/2021. Tính đến hết ngày 27/11, toàn tỉnh đã tiêm được 61.739 liều vắc xin mũi 1 cho đối tượng này, tương ứng gần 94,4%. Trong đó, TP. Bắc Giang và huyện Việt Yên đã hoàn thành 100% mũi 1 theo kế hoạch, một số huyện tỷ lệ còn thấp như Lục Ngạn (87,0%), Sơn Động (56,7%).

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang