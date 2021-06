Chiều 1/6, Việt Nam ghi nhận 89 ca mắc mới tại 9 tỉnh, nâng tổng số bệnh nhân cả nước lên 7.572 trường hợp.

Việt Nam ghi nhận 90 ca Covid-19 mới, trong đó có 89 ca trong nước tại Bắc Giang (47), TP.HCM (19), Bắc Ninh (10), Lạng Sơn (4), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Long An (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1) và Vĩnh Phúc (1), cụ thể:

Bắc Giang thêm 47 ca, gồm các bệnh nhân 7483-7486, 7490, 7492-7505, 7507-7512, 7515, 7517, 7519-7525, 7530, 7533, 7535, 7540-7542, 7544, 7546, 7548, 7550-7551, 7571-7572 là các trường hợp phát hiện trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

TP. HCM thêm 19 ca, gồm các bệnh nhân 7552-7570, đều liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly.

Bắc Ninh thêm 10 ca, gồm các bệnh nhân 7526, 7528-7529, 7531-7532, 7534, 7536-7538, 7545, trong đó có 7 ca liên quan huyện Thuận Thành, 1 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang.

Lạng Sơn thêm 4 ca, gồm bệnh nhân 7513-7514, 7516, 7518, trong đó 3 ca F1, 1 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang đã được cách ly.

Hà Nội thêm 2 bệnh nhân 7543 và 7549, đây là 2 F1 tiếp xúc với người làm việc tại công ty T&T.

Long An thêm 2 bệnh nhân 7487-7488, là F1 bệnh nhân 7445 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly.

Hà Nam thêm 2 bệnh nhân 7489 và 7491, là các F1, đã được cách ly.

Trà Vinh ghi nhận ca bệnh 7527 là F1 của bệnh nhân 7302, liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly.

Đồng Tháp thêm ca bệnh 7539 là nam, 31 tuổi, F1 của bệnh nhân 7176 và 7177, liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly.

Vĩnh Phúc ghi nhận ca bệnh 7547, đang điều tra dịch tễ. Đây là ca bệnh đầu tiên trong 10 ngày qua tại Vĩnh Phúc.

Ca bệnh nhập cảnh là bệnh nhân 7560, nam, 4 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30/5, bệnh nhân từ nước ngoài về Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Như vậy đến chiều 1/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7.572 ca mắc Covid-19, trong đó có 6.065 ca ghi nhận trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, dịch đã lan ra 37 tỉnh, thành phố với 4.495 ca.

Riêng ngày hôm nay, cả nước có thêm 250 ca trong nước, tại Bắc Giang (124), TP.HCM (70), Bắc Ninh (34), Lạng Sơn (12), Long An (3), Hà Nội (2), Hà Nam (2), Đồng Tháp (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Cả nước đã chữa khỏi 3.043 bệnh nhân. Số ca tử vong là 48 trường hợp.

Thúy Hạnh

Chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo có thể lên đến 500 người Ngoài 211 người mắc Covid-19 còn nhiều trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đang cách ly tập trung, theo dõi.

Không hỗ trợ iframe