Chiều 2/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4.254 ca Covid-19, nâng tổng số mắc cả nước lên trên 161.000 bệnh nhân.

Bộ Y tế cho biết, trong 4.254 ca Covid-19 mới có 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca ghi nhận trong nước.

Các tỉnh, thành phố có ca mắc mới tối nay gồm: TP.HCM (2.267), Bình Dương (453), Long An (445), Khánh Hòa (286), Đồng Nai (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Hà Nội (113), Cần Thơ (102), Đồng Tháp (66), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Đắk Lắk (14), Nghệ An (13), Hậu Giang (11), Bình Phước (8 ), Bình Định (7), Hà Tĩnh (7), Sơn La (6), Gia Lai (6), Thanh Hóa (5), Thừa Thiên - Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Đắk Nông (2), Hưng Yên (1), Kiên Giang (1).

Tính cả ngày 2/8, cả nước ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 7.445 ca trong nước tại TP.HCM (4.264), Bình Dương (949), Long An (445), Đồng Nai (380), Khánh Hòa (286), Cần Thơ (221), Hà Nội (159), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Tiền Giang (79), Đồng Tháp (77), Đà Nẵng (76), Vĩnh Long (50), Bình Thuận (46), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Bình Định (21), Nghệ An (21), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Kiên Giang (18), An Giang (17), Đắk Lắk (14), Ninh Bình (13), Đắk Nông (12), Hậu Giang (11), Hà Tĩnh (10), Thanh Hóa (9), Bình Phước (8 ), Gia Lai (7), Sơn La (6), Thừa Thiên Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Lâm Đồng (2), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Hưng Yên (1).

Như vậy đến nay, TP.HCM đã ghi nhận hơn 98.500 ca mắc; Bình Dương vượt 17.800 ca; Long An 6.457; Bắc Giang 5.735; Đồng Nai 5.120; Đồng Tháp 3275; Tiền Giang 2.378; Khánh Hoà 2.294…

Tính chung cả nước, đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 161.761 ca nhiễm trong đó có 2.272 ca nhập cảnh và 159.489 ca nhiễm trong nước.

Riêng đợt dịch thứ 4 từ ngày 27/4 đến nay, 62 tỉnh ghi nhận 157.919, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 5/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

Trong hôm nay, các cơ sở y tế công bố 3.808 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 46.965 ca. Hiện còn hơn 113.000 bệnh nhân đang điều trị.

Bộ Y tế cũng công bố trong bản tin thêm 389 ca tử vong (1.307-1695) tại 4 tỉnh, thành phố như sau:

- TP.HCM từ ngày 17/7-2/8: 354 ca

- Bình Dương từ ngày 17-24/7: 25 ca

- Đồng Nai từ ngày 29/7-2/8: 6 ca

- Long An từ ngày 31/7-2/8: 4 ca

Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã thực hiện 6.415.219 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều.

Tính đến nay, Bộ Y tế đã vận động, huy động gần 10.000 người tham gia hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía nam chống dịch Covid-19.

Trong đó TP.HCM được chi viện 8.293 người, Bình Dương 1.134 người và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Trong đó lực lượng của Bộ Y tế với gần 8.000 người; các tỉnh, thành phố khác khoảng gần 2.000 người.

Thúy Hạnh

