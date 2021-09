Ngày 13/9, Bộ Y tế công bố 11.172 ca Covid-19, giảm 301 bệnh nhân so với hôm qua. Hiện tổng số người mắc Covid-19 trong cả nước là 624.547 trường hợp.

Từ 17h ngày 12/9 đến 17h ngày 13/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 phát hiện 11.172 trường hợp mới tại 35 tỉnh, thành phố (giảm 301 ca so với hôm qua). Trong đó, có 11.168 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước và 4 ca nhập cảnh.

TP.HCM tiếp tục là địa phương có số người mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước ngày 13/9 với 5.446 bệnh nhân, giảm 712 ca so với ngày 12/9. Bình Dương đứng thứ hai với 3.651 bệnh nhân, tăng 463 ca. Đồng Nai đứng thứ ba với 768 trường hợp, giảm 206 ca.

Một số tỉnh thành khác ghi nhận số ca dương tính cao hôm nay gồm: Long An (327), Tiền Giang (161), Tây Ninh (142), Kiên Giang (77), Cần Thơ (68), Đồng Tháp (59), Quảng Bình (57), An Giang (44), Khánh Hòa (44), Bình Phước (42), Hà Nội (41), Bình Thuận (38), Đắk Lắk (28), Cà Mau (21), Đắk Nông (20), Thừa Thiên Huế (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Đà Nẵng (13), Quảng Ngãi (13), Sóc Trăng (11), Nghệ An (9),…

Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 624.547 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 620.165 ca do lây nhiễm trong nước.

1 tuần qua, trung bình mỗi ngày, cả nước ghi nhận 12.446 bệnh nhân Covid-19.

13/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không có trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Ninh Bình.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất đợt dịch thứ tư là TP.HCM (303.475), Bình Dương (160.669), Đồng Nai (35.584), Long An (28.486), Tiền Giang (12.366).

Về tình hình điều trị, ngày 13/9 có 11.200 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 385.778 trường hợp, chiếm 61,8% số ca nhiễm.

Cả nước hiện có 6.035 ca Covid-19 nặng, trong đó thở oxy qua mặt nạ: 3.805, thở oxy dòng cao HFNC: 1.131, thở máy không xâm lấn: 141, thở máy xâm lấn: 928, ECMO: 30.

Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố trong ngày, toàn quốc ghi nhận 298 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Cụ thể: TP.HCM (228), Bình Dương (32), Đồng Nai (10), Long An (7), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (3), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (2), Phú Yên (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), An Giang (1).

Bên cạnh đó, Bộ Y tế bổ sung 83 ca tử vong thời gian trước tại Bình Dương (9), Đồng Tháp (52), An Giang (22). Như vậy, ngày 13/9 có tổng số 381 trường hợp được công bố tử vong.

Tới nay, cả nước đã có 15.660 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới).

Trong 24 giờ qua, các địa phương thực hiện 240.234 xét nghiệm mẫu đơn và mẫu gộp cho 771.109 lượt người. Số xét nghiệm đã thực hiện từ 27/4 đến nay là 15.207.904 mẫu cho 44.219.750 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong ngày hôm qua (12/9) có 1.066.948 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 29.280.307 liều vắc xin. Trong đó, có 23.954.248 mũi 1 và 5.326.059 mũi 2.

Sáng 13/9, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến, triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo Bộ Y tế, số ca mắc Covid-19 tăng cao cùng việc đảm bảo điều trị các loại bệnh khác khiến nhu cầu oxy y tế ngày càng lớn. Qua thống kê các làn sóng dịch tại Việt Nam, tỷ lệ người bệnh Covid-19 cần thở oxy từ nhẹ (như thở oxy qua mass, oxy gọng kính, oxy dòng cao) đến nặng (thở máy không xâm nhập, xâm nhập, ECMO) chiếm khoảng 9,5% tổng ca mắc.

Tình trạng hạ tầng kỹ thuật oxy y tế tại Việt Nam cơ bản đáp ứng công tác khám chữa bệnh thường quy, tuy nhiên còn tồn tại một số hạn chế khi lượng bệnh nhân Covid-19 tăng cao.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh tại Hội nghị: “Chúng ta phải xác định, đầu tư cho hệ thống cung cấp oxy y tế là một cách đầu tư dài hạn. Bởi việc mở rộng quy mô sản xuất, mạng lưới cung ứng và hạ tầng kỹ thuật oxy y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh không chỉ cho dịch Covid-19 mà còn được duy trì và sử dụng bền vững sau đại dịch; cứu mạng sống của người bệnh Covid-19 và tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho tương lai”.

Nguyễn Liên

