Bộ Y tế ngày 16/11 công bố 10.259 ca Covid-19, gồm 9.650 F0 ghi nhận trong ngày và 609 ca được CDC Bình Thuận đăng ký bổ sung. Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã tiêm tới nay là 100.862.898 liều.

Cả nước có thêm 9.650 trường hợp tại 59 tỉnh, thành phố, gồm 9 ca nhập cảnh và 9.641 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (4.369 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 1.038 ca.

Ngoài ra, ngày 16/11, CDC Bình Thuận đăng ký bổ sung thông tin cho 609 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ các ngày trước đó tại Bình Thuận. Như vậy, tổng số F0 được công bố hôm nay là 10.259 bệnh nhân.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.183 trường hợp, tăng 18 ca so với ngày 15/11. Tỉnh Tây Ninh đứng thứ hai với 683 bệnh nhân, tăng 104 ca. Tiền Giang đứng thứ ba với 671 trường hợp, tăng 171 bệnh nhân. Xếp thứ tư là tỉnh Đồng Nai với 631 bệnh nhân. Tỉnh Bình Dương ghi nhận 607 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: An Giang (482), Bình Thuận (439), Đồng Tháp (392), Sóc Trăng (343), Cà Mau (340), Bạc Liêu (328), Kiên Giang (324), Bà Rịa - Vũng Tàu (300), Vĩnh Long (291), Bình Phước (199), Trà Vinh (194), Bến Tre (185), Cần Thơ (158), Hà Nội (158), Khánh Hòa (150), Nghệ An (145), Hà Giang (122), Thái Bình (106), Long An (100), Hậu Giang (96), Đắk Lắk (88), Lâm Đồng (84), Bắc Ninh (81), Nam Định (73), Thừa Thiên Huế (70), Quảng Nam (61), Bắc Giang (60), Thanh Hóa (52), Gia Lai (50), Bình Định (48), Đắk Nông (44), Ninh Thuận (35), Đà Nẵng (34), Quảng Ngãi (32), Hải Dương (29), Tuyên Quang (27),…

Đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.045.397 trường hợp, xếp thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.040.346 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 2 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (449.776), Bình Dương (244.720), Đồng Nai (79.262), Long An (36.772), Tiền Giang (21.951).

Về tình hình điều trị, ngày 16/11 có 6.481 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 870.997 trường hợp, còn 174.400 F0 đang điều trị. Trong số này, có 4.101 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 87 bệnh nhân tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (35), Bình Dương (7), Long An (6), Bạc Liêu (6), Đồng Nai (5), Cà Mau (5), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Bình Thuận (3), An Giang (3), Sóc Trăng (2), Tiền Giang (2), Kiên Giang (2), Gia Lai (1), Vĩnh Long (1),Khánh Hòa (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1).

Số ca tử vong trong ngày giảm nhẹ so với ngày hôm qua (giảm 14 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 23.270 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,2% trên tổng ca nhiễm.

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 24.353.066 mẫu cho 64.714.626 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (15/11), thêm 1.089.217 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 100.862.898 liều vắc xin. Trong đó, có 64.767.521 mũi 1 và 36.095.377 mũi 2.

Chiều 16/11, Bộ Y tế đã tiếp nhận thêm 50.000 liều vắc xin AstraZeneca do Áo trao tặng. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận trên 135 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 và triển khai tiêm trên 100 triệu liều. Việt Nam cũng đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin, bao gồm cả việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Thứ trưởng cam kết sẽ phân bổ số vắc xin phòng Covid-19 do Áo trao tặng tới các đơn vị và địa phương căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Nguyễn Liên

