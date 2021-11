Ngày 22/11, Việt Nam ghi nhận 10.321 ca Covid-19, trong đó có 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca trong nước, tăng 417 ca so với ngày trước đó.

Trong số 10.321 ca Covid-19 ghi nhận tại 58 tỉnh, thành phố hôm nay, có 5.647 ca trong cộng đồng.

Bộ Y tế thông tin, các ca mắc Covid-19 mới phân bố tại các tỉnh, thành phố như sau: TP. HCM (1.547), Bình Dương (688), Tây Ninh (564), Cần Thơ (535), Đồng Nai (522), Đồng Tháp (507), Bà Rịa - Vũng Tàu (399), Sóc Trăng (398), Bạc Liêu (388), Bình Thuận (370), Bến Tre (312), Vĩnh Long (307), Bình Phước (277), Hà Nội (260), An Giang (243), Cà Mau (242), Kiên Giang (221), Trà Vinh (202), Hậu Giang (194), Bắc Ninh (181), Khánh Hòa (168), Đắk Lắk (166), Hà Giang (161), Lâm Đồng (134), Bình Định (116), Thừa Thiên Huế (111), ...

Theo Bộ Y tế, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bà Rịa - Vũng Tàu (giảm 142), Kiên Giang (giảm 140), Bình Thuận (giảm 123).

Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (tăng 282), Cần Thơ (tăng 194), Tây Ninh (tăng 154).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 9.858 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.099.710 ca, trong đó có 907.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Kạn. Các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (457.919), Bình Dương (248.708), Đồng Nai (82.814), Long An (37.409), Tiền Giang (23.944)..

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 4.776 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 910.276 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.992 ca.

Ngày 22/11, cả nước ghi nhận 190 ca tử vong. Trong đó, tại TP.HCM có 109 ca, gồm 50 ca ngày 21/11 và 59 ca ngày 22/11.

Các ca tử vong còn lại phân bố ở An Giang (20), Long An (8), Bình Dương (7), Tiền Giang (7), Kiên Giang (7), Cần Thơ (6), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (4), Sóc Trăng (3), Gia Lai (2), Tây Ninh (2), Đồng Tháp (2), Vĩnh Long (2), Bắc Giang (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Bến Tre (1), Hậu Giang (1), Cà Mau (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 110 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.951 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế đánh giá, so với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 119.444 xét nghiệm cho 234.369 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 25.032.464 mẫu cho 66.125.473 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21/11, có 1.124.596 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 108.915.813 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 66.916.471 liều, tiêm mũi 2 là 41.999.342 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 phục vụ Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bộ Y tế tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, người dân không mặc cảm, kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Người dân về từ các địa bàn có nguy cơ phải chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang