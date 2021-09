Hôm nay, Việt Nam có 12.420 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước.

Trong số 12.420 ca nhiễm Covid-19 mới có 6.138 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Các ca Covid-19 phân bố tại tại TP.HCM (5.549), Bình Dương (4.531), Đồng Nai (880), Long An (412), Tây Ninh (161), Kiên Giang (135), Tiền Giang (115), Khánh Hòa (77), Đắk Lắk (61), Cần Thơ (53), Quảng Bình (50), Bình Thuận (44), Đồng Tháp (41), Đà Nẵng (35), Hà Nội (35), Bình Định (29), An Giang (28), Bình Phước (20), Đắk Nông (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Thanh Hóa (15), Phú Yên (15)…

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.750 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (278.703), Bình Dương (146.296), Đồng Nai (32.059), Long An (27.216), Tiền Giang (11.274).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 12.523, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 338.170 người. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.417 ca.

Cũng theo Bộ Y tế, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố, Việt Nam có 272 ca tử vong trong ngày. Các ca tử vong phân bố tại TP.HCM (203), Bình Dương (40), Đồng Tháp (6), Tiền Giang (5), Cần Thơ (1), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (trong 2 ngày 8-9/9 là 3 ca)…

Bộ Y tế cũng bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại: Đồng Nai (64), Kiên Giang (5) và Bình Thuận (4).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 310 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 257.207 xét nghiệm cho 537.087 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 14.112.716 mẫu cho 41.435.444 lượt người.

Ngày 8/9, có 778.673 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 24.781.185 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 20.591.403 liều, tiêm mũi 2 là 4.189.782 liều.

Thông tin đáng chú ý về y tế là Hà Nội đang tổ chức triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố yêu cầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian “vàng” trong thời gian giãn cách xã hội để thần tốc xét nghiệm diện rộng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9 trên cơ sở số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ. Để thực hiện kế hoạch này, Hà Nội đã huy động 11 tỉnh, thành phố tham gia hỗ trợ trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng, gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng.

