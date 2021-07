Sáng 4/7, Việt Nam có thêm 267 bệnh nhân Covid-19 với 263 ca lây nhiễm trong nước và 4 trường hợp nhập cảnh. TP.HCM tiếp tục là địa phương có số người mắc mới đông nhất.

263 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại 8 tỉnh, thành: TP.HCM (217), Phú Yên (17), Long An (15), Khánh Hoà (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (2), An Giang (1):

TP.HCM phát hiện 217 ca bệnh mới, mã số từ 19089-19305. Trong đó, có 204 trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 13 ca đang được điều tra dịch tễ.

Phú Yên thêm 17 bệnh nhân đều là F1 trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 2/7. Nhóm này có mã số 19045-19049, 19051, 19053, 19055-19056, 19064, 19072-19073, 19083-19084, 19036, 19038, 19310.

Long An có 15 trường hợp, mã số 19050, 19052, 19054, 19057-19063, 19065-1906. Những người này đều là F1, đã được cách ly từ trước. Ngày 1/7, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa thêm 9 ca vào sáng nay, gồm các bệnh nhân từ 19074-19082. Họ đều liên quan đến ca bệnh 17725, đã được cách ly từ trước. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào các ngày 2-3/7, những người này chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hoà.

Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện 2 bệnh nhân mới, mã số 19070 và 19071, đều là F1 đã cách ly từ trước. Họ xét nghiệm dương tính vào ngày 3/7, hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Đồng Tháp ghi nhận 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân 14437, đã cách ly từ trước. Những người này được công bố mã số 19307 và 19309, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

An Giang thêm 1 ca, mã số 19044. Bệnh nhân là nữ, 36 tuổi, ở huyện An Phú; là F1 đã cách ly từ trước. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3/7, người phụ nữ chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

4 trường hợp về từ nước ngoài gồm các bệnh nhân 19085, 19086, 19087 và 19088. Ngày 19/6, nhóm này từ Pháp nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh và được cách ly ngay tại tỉnh Thái Bình. Ngày 2/7, họ xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Đến sáng ngày 4/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 19.310 ca Covid-19 với 17.462 ca do lây nhiễm trong nước, 1.848 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 15.892 ca bệnh.

15 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

4 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ.

Các cơ sở y tế đến nay chữa khỏi cho 7.643 bệnh nhân Covid-19, chiếm 39,6% tổng số người mắc. 84 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 3/7, thêm 17.979 người được tiêm vắc xin Covid-19 tại 16 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 3.867.407 liều vắc xin, trong đó, nhóm được tiêm đủ 2 mũi là 218.602 trường hợp.

Nguyễn Liên

