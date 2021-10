Ngày 16/10, Việt Nam ghi nhận 3.221 ca Covid-19, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca trong nước (giảm 578 ca so với ngày trước đó).

Trong số 3.221 ca Covid-19 tại 48 tỉnh, thành phố có 1.172 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Các ca mắc mới phân bố như sau: TP.HCM (790), Đồng Nai (397), Bình Dương (385), Sóc Trăng (142), An Giang (130), Tiền Giang (121), Bình Thuận (116), Tây Ninh (101), Đồng Tháp (97), Kiên Giang (93), Cà Mau (93), Đắk Lắk (84), Quảng Nam (71), Long An (70), Cần Thơ (42), Khánh Hòa (42), Trà Vinh (41), Thanh Hóa (39), Hậu Giang (38), Gia Lai (34), Hà Giang (34), Nghệ An (25), Hà Nội (23),...

Theo Bộ Y tế, các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (giảm 341), Sóc Trăng (giảm 272), Đồng Nai (giảm 189). Các địa phương có ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bình Thuận (tăng 116), Đắk Lắk (tăng 84), Quảng Nam (tăng 60).

Trung bình số ca nhiễm mới 7 ngày qua là 3.374 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 860.860 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 856.197 ca, trong đó có 787.687 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Hòa Bình. Các địa phương có số ca nhiễm cao trong đợt dịch này: TP.HCM (416.665), Bình Dương (224.877), Đồng Nai (58.105), Long An (33.684), Tiền Giang (14.965).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 1.581 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 790.504 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.528 ca.

Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 88 ca tử vong tại TP.HCM (58), Bình Dương (11), Tiền Giang (3), Long An (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Cần Thơ (2), Bình Thuận (1), Đắk Nông (1), Đồng Nai (1), Gia Lai (1), Kiên Giang (1) và Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 98 ca.

Cũng theo Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 120.769 xét nghiệm cho 245.424 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 20.831.290 mẫu cho 57.525.421 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15/10, có 1.353.809 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 60.518.594 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 42.896.644 liều, tiêm mũi 2 là 17.621.950 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt một số nội dung về tiêm chủng Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại TP.HCM, ngày 15/10, Bệnh viện Dã chiến số 16 (Quận 7), Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức được chuyển giao cho Sở Y tế TP.HCM.

Hôm nay, tỉnh Bạc Liêu cũng thành lập thêm 3 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh này.

