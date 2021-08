Thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ, tuân thủ 5K của Bộ Y tế là việc làm cần thiết để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Hình ảnh minh họa

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, tăng sức đề kháng, củng cố hàng rào bảo vệ sức khỏe là việc mà chúng ta nên làm trong mùa dịch.

Theo nghiên cứu “Vitamin C và chức năng đề kháng” được đăng tải trên thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ: “Vitamin C góp phần bảo vệ miễn dịch bằng cách hỗ trợ các chức năng tế bào khác nhau của cả hệ thống miễn dịch bẩm sinh và thích ứng. Vitamin C tích tụ trong các tế bào thực bào, chẳng hạn như bạch cầu trung tính, tạo ra các loại oxy phản ứng, và cuối cùng là tiêu diệt vi sinh vật”. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng: “Thiếu vitamin C dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm trùng hơn. Ngược lại, nhiễm trùng ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ vitamin C do tăng cường các yêu cầu về viêm và trao đổi chất. Hơn nữa, bổ sung vitamin C có thể ngăn ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và toàn thân”.

Vitamin C không thể được lưu trữ hoặc tự tạo ra trong cơ thể, vì vậy cần được bổ sung thường xuyên, hàng ngày. Vì vậy, nhiều người luôn chú ý cung cấp đủ Vitamin C cho cơ thể, nhất là khi dịch bệnh phức tạp.

Bổ sung vitamin C sao cho hiệu quả?

Theo chuyên trang Viện y tế quốc gia Hoa kỳ về chế phẩm bổ sung dinh dưỡng, lượng Vitamin C cần cung cấp cho cơ thể mỗi ngày giao động từ 65-90mg/ngày cho người từ 14 tuổi trở lên.

Vitamin C có thể được tìm thấy trong các loại trái cây, rau củ quả. Mỗi loại thực phẩm sẽ có giá trị dinh dưỡng và hàm lượng Vitamin C tương ứng. Bổ sung nước trái cây hay rau củ mỗi ngày giúp cung cấp vitamin C cũng như chất xơ cho cơ thể.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thói quen bổ sung trái cây, rau củ quả cho cơ thể mỗi ngày dẫn đến thiếu hụt vitamin C, mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể. Do đó, sử dụng thêm các thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp bổ sung vitamin C là một gợi ý. Việc cung cấp lượng vitamin C tiêu chuẩn cho cơ thể sẽ giúp đảm bảo duy trì các hoạt động trao đổi chất, hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Hình ảnh minh họa

Để bổ sung vitamin C một cách hiệu quả nhất, nên sử dụng theo liều lượng tiêu chuẩn, duy trì đều đặn mỗi ngày, không nên bổ sung quá nhiều Vitamin C bởi việc làm này có thể gây những ảnh hưởng không mong muốn cho cơ thể. Theo chuyên trang sức khỏe Healthline: “bổ sung quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến những tác dụng phụ, chẳng hạn như sỏi thận. Đó là bởi vì nếu bạn nạp quá nhiều vào cơ thể với liều lượng lớn hơn bình thường của vitamin C, nó sẽ bắt đầu tích tụ, có khả năng dẫn đến các triệu chứng quá liều”.

Bởi vậy khi bổ sung vitamin C cho cơ thể bằng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, bạn nên chú ý liều lượng cố định. Bạn cũng nên lựa chọn các thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C nguồn gốc tự nhiên, hàm lượng Vitamin C tiêu chuẩn cho cơ thể phù hợp dùng hàng ngày, nhằm hạn chế tác dụng phụ không đáng có cho sức khỏe.

Thu Loan(tổng hợp)