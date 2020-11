Đoàn công tác của Cục An toàn thực phẩm đã tới nhiều địa phương để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong 10 tháng vừa qua.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch 2299/KH-ATTP, 2499/KH-ATTP của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua đoàn công tác của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại nhiều địa phương trên cả nước.

Việc thực hiện đảm bảo ATTP năm nay có dấu hiệu tích cực, song cũng gặp không ít khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt ở miền Trung.

Dấu hiệu tích cực trong công tác đảm bảo ATTP

Báo cáo với đoàn thanh tra do TS.BS Cao Văn Trung - Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc và thông tin truyền thông làm trưởng đoàn, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2020 toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 261 người mắc, không có trường hợp tử vong. Số vụ ngộ độc giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2019.

Cục ATTP kiểm tra việc giám sát công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại Long An.

Còn tại tỉnh Long An, trong 10 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Toàn địa bàn tỉnh Long An có gần 7.300 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra chuyên ngành tuyến tỉnh kiểm tra 277 cơ sở, đạt 227/277 cơ sở. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các đợt Tết Nguyên đán, Tết Trung thu.

Trong khi đó tại tỉnh Bình Dương, trong giai đoạn từ tháng 5 - 10/2020, công tác đảm bảo ATTP đạt hiệu quả tốt. Sở Y tế phối hợp với sở Nông nghiệp, sở Công thương giám sát được tổng số 2.061 mẫu thực phẩm, tổ chức 3.399 lượt phát thanh, hỗ trợ tập huấn cho 3.148 người, phân bổ 58.885 tờ rơi, 215 đĩa âm, 776 poster, truyền thông lưu động 42 lượt,...

Tồn tại không ít khó khăn

Tuy hoạt động truyền thông cũng như kiểm tra thực hiện đảm bảo vệ sinh ATTP luôn được các địa phương thực hiện thường xuyên, nhưng vẫn có không ít những khó khăn gặp phải. Tại Bình Dương, từ tháng 5 - 10/2020, tỉnh đã kiểm tra được 46 mẫu thực phẩm, 423 cơ sở không đạt tiêu chuẩn ATTP; phạt tiền 15 cơ sở với số tiền 45.350.170 đồng.

Cục ATTP kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại tỉnh Bình Dương.

Tại Đồng Nai, việc kiểm soát nguyên liệu thực phẩm đầu vào tại một số bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn chưa được thực hiện tốt. Kiến thức thực hành vệ sinh ATTP của một số chủ cơ sở và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản còn nhiều hạn chế. Cơ sở không lưu mẫu thực phẩm nên không thể xét nghiệm để xác minh nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm...

Tại tỉnh Long An, số cơ sở vi phạm tiêu chuẩn ATTP vẫn cao, từ đầu năm tới nay tỉnh xử phạt hơn 50 cơ sở, thu về hơn 100 triệu đồng. Việc kiểm soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nhỏ lẻ và các bếp ăn tập thể gặp không ít khó khăn. Nhân lực kiểm tra công tác đảm bảo ATTP thiếu, nhất là tại các tuyến quận/huyện, xã/phường,...

Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác đảm bảo ATTP tại các địa phương, TS Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục ATTP và TS.BS Cao Văn Trung - Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc và thông tin truyền thông cho rằng, các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyền tới từng người dân, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành giám sát hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra. Đặc biệt phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo ATTP để các hoạt động trên đạt hiệu quả cao.

Doãn Phong