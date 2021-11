Viện Chiến lược và Chính sách Y tế phối hợp Novartis Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” nhằm chia sẻ về quản lý, điều trị suy tim, hướng đến giảm gánh nặng hệ thống y tế.

Trong bối cảnh đại dịch, các bệnh viện phải tập trung điều trị, quản lý số lượng lớn bệnh nhân F0 tăng đột biến, vấn đề quản lý nhập viện hợp lý có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng tính chống chịu của hệ thống y tế trước đại dịch, đảm bảo duy trì các dịch vụ chăm sóc y tế cho tất cả các nhóm bệnh khác.

Hội thảo là cơ hội cho các đại biểu chia sẻ các nghiên cứu và thảo luận chuyên sâu về những giải pháp đa chiều, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp chuyên môn kỹ thuật giúp tăng cường nhập viện hợp lý như quy trình quản lý bệnh toàn diện, ứng dụng các phương pháp điều trị y khoa mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu khai mạc hội thảo, chia sẻ về tầm quan trọng của việc kiểm soát tình trạng nhập viện trong đại dịch

Suy tim - thách thức cho việc quản lý nhập viện tại Việt Nam

Đánh giá về thực trạng nhập viện tại nước ta hiện nay, PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Quang - Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia cho biết suy tim hiện đang là một trong những nhóm bệnh gây ra áp lực y tế lớn tại Việt Nam cũng như khiến bệnh nhân đối diện với nguy cơ tử vong cao trong đại dịch Covid-19. Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng ước tính nước ta có khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc suy tim cần chăm sóc và điều trị.

Chia sẻ về việc quản lý suy tim tại Việt Nam, PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Quang cho biết, việc sử dụng sớm các thuốc chuyên khoa cho bệnh nhân suy tim sẽ có tác động lớn đến tình trạng nhập viện. Điển hình như nhóm thuốc ARNI - 1 trong 4 nhóm thuốc trụ cột cho bệnh nhân suy tim, đã làm giảm tới 20% tỷ lệ nhập vi do suy tim và tử vong do tim mạch so với điều trị thường quy.

Do đó, PGS.TS.BS Nguyễn Ngọc Quang cho rằng việc tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân suy tim được tiếp cận và sử dụng các thuốc điều trị suy tim hiệu quả như ARNI sẽ giúp bệnh nhân tránh được vòng xoáy nhập viện - xuất viện - tái nhập viện và nguy cơ tử vong.

Hội thảo thống nhất về hiệu quả của nhóm thuốc ARNI đối với bệnh nhân suy tim

Bên cạnh đó, đại diện Novartis - ông Roeland Roelofs - Giám đốc Toàn cầu ngành Điều trị suy tim, Novartis Thụy Sĩ cũng đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp nhằm giảm tình trạng nhập viện có thể tránh được cho bệnh nhân suy tim, với các cơ chế quản lý và các giải pháp đa chiều của hệ thống y tế tại các quốc gia phát triển như kỹ thuật tiên tiến, chuyên môn lâm sàng, tài chính y tế/chi trả bảo hiểm, quản lý bệnh nhân, theo dõi giám sát điều trị ngoại trú...

Ông Roeland Roelofs chia sẻ một số khuyến nghị về những cách tiếp cận có thể mang lại tác động tích cực đối với mục tiêu tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam

Tham dự hội thảo còn có ông Ivo Sieber - Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam. Ông Ivo Sieber nhận định, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đã chuyển chiến lược từ “không Covid-19” sang “sống an toàn với Covid-19”. Áp lực mà đại dịch Covid-19 hiện đang tạo ra cho hệ thống y tế tại Việt Nam chứng tỏ sự cần thiết của tăng cường nhập viện hợp lý nhằm tăng tính chống chịu của hệ thống y tế trước đại dịch này…

Nhập viện hợp lý giúp hệ thống y tế hoạt động hiệu quả

Dựa trên những thảo luận tại buổi hội thảo, các đại biểu đã thống nhất đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam. Theo đó, cần có bộ tiêu chí nhập viện phù hợp để làm công cụ quản lý hiệu quả nhập viện tại Việt Nam, từ đó đẩy mạnh việc quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn dân tại tuyến y tế cơ sở. Việc phát hiện sớm, điều trị và quản lý toàn diện ngay từ đầu sẽ giúp xác định đúng lúc các trường hợp cần phải nhập viện khi cần thiết, duy trì sức khỏe.

Ông Ivo Sieber - Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam chia sẻ về nỗ lực hợp tác giữa hệ thống y tế Thụy sĩ và Việt Nam

Đối với bệnh nhân suy tim, cần phải mở rộng mô hình quản lý ứng dụng công nghệ thông tin giúp quản lý được nhiều bệnh nhân hơn và toàn diện hơn. Các đại biểu cũng thống nhất cần phải đảm bảo cho các bệnh nhân nói chung, đặc biệt là bệnh mạn tính như suy tim nói riêng, được tiếp cận và sử dụng thuốc phù hợp, bao gồm việc tiếp cận thuốc mới được khuyến cáo theo các tài liệu chuyên môn như nhóm ARNI nhằm giúp nhiều bệnh nhân được tiếp cận điều trị, kiểm soát biến chứng tốt hơn, giảm tải gánh nặng nhập viện điều trị, giảm tử vong cho bệnh nhân cũng như gánh nặng cho hệ thống y tế.

Kết luận của buổi hội thảo khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý hiệu quả nhập viện hợp lý và cần đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường nhập viện hợp lý tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế.

Lệ Thanh