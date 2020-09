Với công thức đột phá, sữa non Tasuamum Hi-IQ Grow giúp trẻ tăng sức đề kháng, phát triển chiều cao, cân nặng, não bộ, thị giác, tăng cường tiêu hóa…

Theo khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ở Việt Nam có khoảng 45,9 - 57,7% trẻ biếng ăn. Đây là một con số đáng báo động vì tình trạng biếng ăn kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Thấu hiểu được điều này, Sữa non Tasuamum Hi-IQ Grow ra đời với mong muốn cải thiện tầm vóc và sức khỏe của trẻ em Việt Nam.

Theo nhà sản xuất, sữa non Tasuamum Hi-IQ Grow có chứa Lactobacillus, 5 loại Enzyme tiêu hóa, chất xơ hòa tan... giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu. Với thành phần Lysine, Taurine, Lactoferin, canxi, vitamin K2 (MK7), các vitamin, Aquamin F… giúp phát triển chiều cao, cân nặng. Sữa non Tasuamum Hi-IQ Grow còn bổ sung 2HMOs giúp trẻ tăng cường sức đề kháng; DHA, đạm whey giúp phát triển não bộ, thị giác.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai: “Trẻ biếng ăn lâu ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển thể chất và trí tuệ. 1 trong những nguyên nhân quan trọng gây ra chứng biếng ăn ở trẻ là do táo bón. Sữa non Tasuamum Hi-IQ Grow đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, được cấp phép đầy đủ, có chứa các thành phần nổi trội giải quyết các vấn đề trên. Sản phẩm dạng gói với định lượng và liều dùng rõ ràng”.

PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai

Hầu hết cha mẹ đều biết sữa công thức là sản phẩm dinh dưỡng bổ sung năng lượng, khoáng chất, các vitamin để cung cấp cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, khi khoa học ngày càng phát triển, các sản phẩm dinh dưỡng ngày càng được nâng cao thì một sản phẩm sữa công thức có chứa sữa non là một trong những tiêu chí hàng đầu để lựa chọn.

Theo nhà sản xuất, sữa non Tasuamum Hi-IQ Grow là sản phẩm đáp ứng nhu cầu này với nguồn sữa non được lấy trong 24h đầu, nhập khẩu từ Tập đoàn APS Bio Group Hoa Kỳ - Tập đoàn sữa non hàng đầu thế giới.

Sữa non Tasuamum Hi-IQ Grow được sản xuất tại Nhà máy Hadu đạt tiêu chuẩn GMP. Các nhà nghiên cứu của Sữa non Tasuamum Hi-IQ Grow hiểu được những khó khăn của các mẹ khi bảo quản sữa cho bé trong môi trường nhiệt đới ẩm như Việt Nam nên đã tiên phong đưa công nghệ bảo quản trong từng gói sử dụng, giúp cho mẹ dễ dàng pha sữa, tiết kiệm thời gian mà lại đúng liều lượng.

Sản phẩm đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo và có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc, bệnh viện, shop sữa trên toàn quốc.

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty Cổ phần Dược Hadu 79 Thương nhân phân phối sản phẩm: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Dược quốc tế Địa chỉ: Tầng 2, BT12, số nhà 8, Khu đô thị mới Phú Lương, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Hotline: 024 3553 5917 Website: https://tasuamum.vn/

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược Hadu 79)