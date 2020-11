Với quy mô 500 giường bệnh, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, tọa lạc tại vị trí trung tâm TP. Tân An, tỉnh Long An, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân tỉnh Long An và khu vực tây nam Việt Nam. Với tổng quy mô 500 giường bệnh, BV Sản Nhi TWG Long An chính thức khai trương vào cuối quý 2/2020 và hiện đưa vào sử dụng 300 giường trong giai đoạn hiện nay. Bệnh viện được tập đoàn mẹ TWG- Healthcare đầu tư nhiều hệ thống trang thiết bị y tế thế hệ mới, trị giá lên tới trên 300 tỷ từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.